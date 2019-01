Pity Martinez votato miglior calciatore sudamericano del 2018

lanotiziasportiva

(Di sabato 5 gennaio 2019) Gonzalo “è stato eletto quasi all’unanimità comedelprecedendo Juan Fernando Quintero e Franco Armani.Elha vinto il pallone d’oro, ottenendo molti più voti dei suoi ormai ex compagni di squadra Quintero ed Armani, finiti rispettivamente secondo e terzo.El Pais, autorevole testata uruguayana che da oltre trent’anni si occupa di assegnare il trofeo, non ha avuto molti dubbi su chi andasse premiato.Il fantasista argentino può così lasciare il River nel modoe visto che tra qualche settimana raggiungerà gli Atlanta United per una nuova avventura, stavolta in Mls.Com’è facilmente intuibile sono stati i Millonarios di Buenos Aires a monopolizzare la scorsa stagione dopo la magnifica serata del Bernabeu.Cometecnico è stato premiato Marcelo Gallardo ...