Piazza Affari mette il turbo | +3 | 3% | | cosa c' è dietro il rally?

Brillante Piazza Affari con oil e banche : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , al pari delle principali Borse Europee, grazie ai segnali distensivi nei rapporti tra Stati Uniti e Cina, sui temi commerciali . Il M inistero del ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Mediobanca : Brilla l' istituto di piazzetta Cuccia , che passa di mano con un aumento del 3,64%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mediobanca ...

Piazza Affari : in rally Azimut : Effervescente la società di servizi finanziari , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,59%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Piazza Affari : luce verde per Intesa Sanpaolo : Seduta decisamente positiva per il colosso creditizio , che tratta in rialzo del 3,66%. Il movimento di Intesa Sanpaolo , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo ...

Piazza Affari : Mutuionline sale verso 16 - 95 Euro : Ottima performance per Mutuionline , che scambia in rialzo del 4,10%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mutuionline evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del ...

Borse salgono su riavvio negoziato Usa-Cina. A Piazza Affari ok Saipem : Anche i dati su manifatturiero e servizi in Cina a dicembre contribuiscono al tentativo di rimbalzo. Il petrolio recupera e favorisce i rialzi del comparto. A Milano bene anche le banche...

Piazza Affari : in acquisto Datalogic : Rialzo per Datalogic , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,21%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Piazza Affari : ingrana la marcia Saipem : Brillante rialzo per la big italiana dell'ingegneria , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,93%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Banca Ifis : Prepotente rialzo per l' Istituto con sede a Venezia , che mostra una salita bruciante del 3,22% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banca Ifis evidenzia un ...

Piazza Affari FTSE MIB : iPhone combinaguai - da Milano a New York : Crollo azioni Apple fa il giro del mondo, rischio effetto domino Il crollo delle azioni Apple ha fatto chiaramente il giro del mondo anche perché le sorti di tante società quotate a Wall Street , in ...

Tante nubi sulle Borse. Piazza Affari è da comprare più in basso : Nella serata di ieri è poi arrivata la comunicazione di Apple: le dichiarazioni di Tim Cook confermano i timori da parte di chi, meglio di altri, ha il polso dell'economia sui venti recessivi, e ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari lotta per i 18.000 punti - 4 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenersi sopra quota 18.000 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda

Borsa : europee in rosso in scia Ws - a Piazza Affari crolla Stm : Le Borse europee archiviano in rosso una giornata appesantita dalle notizie in arrivo dagli Usa, con la decisione di Apple di tagliare le stime sui ricavi del primo trimestre ed il conseguente crollo ...

Borsa : europee in rosso in scia Ws - a Piazza Affari crolla Stm : Le Borse europee archiviano in rosso una giornata appesantita dalle notizie in arrivo dagli Usa, con la decisione di Apple di tagliare le stime sui ricavi del primo trimestre ed il conseguente crollo ...