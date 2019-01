Pensioni statali | il governo studia la liquidazione subito

Pensioni con Q100 : per gli statali TFR e TFS dopo 8 anni - ma si punta all'anticipo : Nell'avvio delle Pensioni anticipate con la quota 100 i lavoratori statali rischiano di trovarsi davanti a due diversi ostacoli. La prima è una finestra di accesso più lunga all'opzione di flessibilità, pensata per garantire la continuità del servizio pubblico laddove delle uscite dal lavoro troppo accelerate rischierebbero di mettere in crisi il turn over. Il secondo punto risulta però ancora più spinoso e riguarda le regole di pagamento del ...

Pensioni - quota 100 con beffa per i dipendenti statali : fino a 8 anni per ricevere la buonuscita : Un dipendente statale che decide di beneficiare della quota 100 per anticipare la pensione rischia di dover aspettare fino a otto anni per ricevere la buonuscita, con un rinvio di cinque anni sulla liquidazione, previsto dal decreto che stabilirà le regole per l'avvio del superamento della legge Fornero.Continua a leggere

Pensioni - la fregatura per i dipendenti statali : addio alla buonuscita - quando potranno riscuoterla : Pessime notizie per i dipendenti statali che hanno intenzione di andare in pensione sfruttando lo scivolo della quota 100 con la finestra prevista per il prossimo luglio. Secondo quanto riporta il Messaggero, il lavoratore che smette di lavorare in anticipo dovrà attendere la buonuscita per un bel p

Pensioni - l'anno dell'esodo degli statali - i professori : voglia di lasciare i banchi per i maestri della primaria : L'uscita anticipata per il personale della scuola è una lotteria. Perché docenti, dirigenti scolastici e personale Ata non sanno ancora quando dovranno presentare la prima delle due domande per la ...

Pensioni - maxi-esodo degli statali : più di 200 mila pronti a lasciare : Il 2019 per gli statali potrebbe essere l'anno dell'esodo. La pubblica amministrazione italiana ha un'età media decisamente elevata, che ha superato ormai i cinquant'anni , 52 per l'esattezza, . Già ...

Statali - scontro sulle Pensioni. Salvini : 'Prime uscite a luglio' : C'è anche il saldo e stralcio nelle ultime bozze del maxi-emendamento, che il governo dovrebbe presentare oggi in Senato in forma definitiva: se la norma sarà confermata, i cittadini con Isee , ...

Pensioni - quota 100 da aprile per i privati e da ottobre per gli statali : Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, alla registrazione di Porta a Porta, aggiungendo che anche il reddito di cittadinanza sarà introdotto a …

Pensioni - la quota 100 si farà anche per i dipendenti statali : come funzionerà : La trattativa con l'Ue potrebbe modificare la legge di Bilancio e di conseguenza quota 100, la misura sulle Pensioni per avviare il superamento della legge Fornero. Il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, spiega come funzionerà la quota 100 per i dipendenti statali e sottolinea perché sia necessaria una "finestra più ampia" per loro.Continua a leggere

Pensioni - quota 100 : gli statali VIA a luglio e finestre mobili per controllare la spesa : Con la trattativa con la Commissione europea incanalata sul binario giusto, il governo ora potrà procedere più speditamente sulle sue due riforme bandiera: la riforma 'quota 100' delle Pensioni e il ...

Pensioni - gli ex dipendenti statali prendono in media mille euro al mese in più dei privati : Gli ex dipendenti pubblici ora in pensione godono di un trattamento decisamente migliore rispetto ai pensionati del settore privato. Le differenze sono considerevoli per tutti i tipi di rendite ...

Pensioni - c'è un problema : per la Uil la quota 100 discrimina gli Statali : Sostegno al governo per difendere davanti all'Europa la riforma delle Pensioni, ma la uil pone all'esecutivo alcune...

Pensioni quota 100 - incertezza sui tempi di uscita : svantaggiati donne - scuola e statali : Arrivano le prime analisi sulla pensione anticipata a quota 100 relative alle possibili uscite del 2019 all'eta' minima di 62 anni e in presenza di un numero di anni di contributi pari a 38. Dalle prime stime, ma anche dai requisiti e dalle modalita' di uscita con le Pensioni a quota 100, alcune categorie pagherebbero, ad oggi, le incertezze della riforma delle Pensioni di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio. E' vero che tutto è ancora da definire ...