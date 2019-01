Pensioni | la manovra arriva ora | un prestito per la liquidazione degli statali

Pensioni e inflazione : aumenti arrivati - ma con la manovra rischio conguagli : Gli aumenti di pensione che in questi giorni tutti i pensionati si trovano scaturiscono dall’adeguamento delle stesse al tasso di inflazione. Il meccanismo della perequazione incide sul calcolo della pensione e molti pensionati che in questi giorni si recano all’incasso del primo rateo 2019, avranno un trattamento più favorevole, cioè percepiranno di più. Per molti però questo aumento sarà temporaneo o addirittura percepito anche se non ...

Manovra 2019 approvata : tutte le novità sul pacchetto Pensioni : Il 30 dicembre 2018 la Camera ha approvato definitivamente la Legge di Bilancio 2019, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2019. La “Manovra del popolo” presta particolare attenzione al capitolo pensioni: dalla pensione di cittadinanza all’introduzione di quota 100, passando per il taglio alle pensioni d’oro. Ma non solo. È stato previsto anche nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per il triennio ...

MANOVRA/ Tasse e Pensioni - le mosse giustizialiste del Governo : La Legge di bilancio è stata finalmente approvata e al suo interno emerge un certo atteggiamento sommariamente "giustizialista"

Pensioni - Inps : a gennaio non si applicano norme manovra : Gli effetti di "raffreddamento" della rivalutazione delle Pensioni contenuto nella "manovra" appena approvata sulle non si vedranno sugli assegni di gennaio . Lo rende noto l'Inps attraversouna nota ...

Da “Fiano-Hulk” a “Juncker che brinda” - il discorso di Meloni contro la manovra : “Taglio Pensioni? Esproprio proletario” : “Fratelli d’Italia ha votato contro la manovra del governo perché ricalca drammaticamente le politiche portate avanti negli anni scorsi dalla sinistra e da Renzi. Aumentano le tasse, aumenta il debito, aumenta la spesa pubblica e FdI non ci sta. Gli italiani lo scorso 4 marzo hanno votato in massa per mandare a casa Renzi: ora non si meritano un’altra manovra scritta da Renzi“. Lo ha detto il presidente di Fratelli ...

Manovra - da Pensioni a flat tax : ecco tutte le misure : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso: agli azionisti fino ...

Pensioni - flat tax - reddito e... Tutte le misure della manovra : Dalla riduzione dei fondi per il reddito di cittadinanza e quota 100 per le Pensioni alla nuova clausola con gli aumenti Iva per il 2020 e 2021, frutto della lunga e difficile trattativa con l'Europa, dalla flat tax per gli autonomi al condono per chi e' in difficolta' economica, dalla web tax al rimborso per i risparmiatori truffati, dalle misure per la famiglia al pacchetto di novita' per le imprese e i Comuni Segui su ...

La Manovra è legge : Pensioni e tasse - le novità punto per punto : ... basterà il parere favorevole di una commissione istituita al ministero dell'Economia. I rimborsi saranno al 30% per gli azionisti e al 95% per gli obbligazionisti. Avranno la priorità le persone con ...

Berlusconi smonta la manovra : "Scritta a Bruxelles. Più tasse - meno Pensioni" : "Nessuno deve sottovalutare la gravità assoluta di quello che sta succedendo alla Camera in questi giorni, nel metodo e nel merito". In una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, lancia l'allarme sulla manovra economica del governo. L'ex premier avverte: "Nel metodo, si stanno obbligando le Camere a votare - senza quasi averla letta - una manovra scritta sotto dettatura proprio di quei burocrati di Bruxelles che si diceva di ...

Pensioni : Q100 - il Governo attende l'approvazione della manovra per liberare risorse : Il Governo giallo-verde sta aspettando il via libera dalla Commissione Bilancio alla Camera sulla nuova Legge di Stabilità che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2019. La nuova manovra ha stanziato le risorse necessarie per finanziare le due misure in campo previdenziale come Quota 100 voluta dalla Lega ed il reddito di cittadinanza, autentico cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Decreti in arrivo tra il 10 e il 12 gennaio Con ...

Pensioni - 'Possibili variazioni'. Inps - circolare raggelante sulla manovra : 'conguaglio' - quanto ci tagliano : 'Gli incrementi alle Pensioni potranno subire variazioni'. Ha il sapore della beffa la circolare Inps 122/2018 che annuncia gli aumenti di gennaio, grazie alla rivalutazione per la variazione dell'...

Una manovra da matita blu. Norme incongruenti (anche sulle Pensioni) - troppi commi e anglismi : C'è l'utilizzo più che sproporzionato dei commi - 1.143 solo nell'articolo 1 - ma anche il ricorso a termini stranieri, come "cloud computing" e "venture capital", che sarebbe stato meglio evitare. E poi ci sono Norme che tra di loro sono incongruenti, come quelle sulla riduzione delle pensioni: il comma 263 esclude dal taglio gli assegni liquidati con il sistema contributivo, ma il 261 ricomprende anche i trattamenti della ...