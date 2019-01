calcioweb.eu

: Paura #Maradona, ricoverato d'urgenza: ecco cosa è successo - CalcioWeb : Paura #Maradona, ricoverato d'urgenza: ecco cosa è successo - VoceDiNapoliWeb : Erano giorni che non si sapeva che fine avesse fatto Maradona - Leonard47632104 : RT @DAvanzoKatia: Paura per Maradona, ricoverato in ospedale -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Nelle ultime ore erano circolate voci sull'assenza in Messico di Diego Armando, il motivo che è emerso adesso è triste. Secondo alcune notizie che stanno circolando nelle ultime ore l'ex Pibe de Oro è statoalla clinica Olivos di Buenos Aires, l'ex calciatore si stava sottoponendo a degli esami ma è stato trattenuto in ospedale per un'emorragia gastrica, è tenuto sotto osservazione dai medici. Il suo avvocato Matias Morla aveva twittato: "Diego continuerà a essere il tecnico dei Dorados di Sinaloa per tutta la stagione. Dopo gli esami di routine richiesti dalla Federazione calcio messicana, raggiungerà la squadra per il lavoro sul campo". Poi è emerso il serio problema di salute, adessosarebbe fuori pericolo.