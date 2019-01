Pallavolo – Serie A2 Femminile | si gioca la sedicesima giornata | tutti in campo il giorno

sportfair

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Neldell’Epifania ladella Samsung Volley Cup A2 Sono ormai delineate le cinque squadre che proseguiranno nella pool promozione e quelle che dovranno vedersela per non retrocedere. Sono infatti ben otto i punti che dividono la P2P Givova Baronissi, sesta in classifica a 15 punti che sarà a riposo in questo turno, e la Itas Città Fiera Martignacco, quinta in graduatoria. Proprio quest’ultima dovrà vedersela in casa contro la capolista LPM BAM Mondovì , in una sfida più importante in ottica seconda fase, anche se proprio le pumine arrivano dalla pesante sconfitta casalinga nel big match contro Soverato. “Quando si perde bisogna imparare dagli errori. – sottolinea Coach Delmati – Il campionato è ancora lungo, ma d’ora in poi saranno tutte finali: da adesso in poi ogni pallone vale cento, non uno. Peccato, perché contro le calabresi ...