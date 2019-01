Pagelle TV del 2018 – I Bocciati : Costantino della Gherardesca 5 a Tiberio Timperi. Gli anni di levatacce finalmente hanno dato i loro frutti: il giornalista dagli occhi di ghiaccio è approdato a La Vita in Diretta. Peccato che abbia dovuto fare i conti con un’edizione ancor meno felice delle precedenti. Marlena, torna a casa. 4 a Ilary Blasi. E’ arrivato il primo stop per la “capitana”, dopo anni di ascesa. Tutto è iniziato con un’estate che, sulla ...

Pagelle Tv del 2018 – I Bocciati : Costantino della Gherardesca 5 a Tiberio Timperi. Gli anni di levatacce finalmente hanno dato i loro frutti: il giornalista dagli occhi di ghiaccio è approdato a La Vita in Diretta. Peccato che abbia dovuto fare i conti con un’edizione ancor meno felice delle precedenti. Marlena, torna a casa. 4 a Ilary Blasi. E’ arrivato il primo stop per la “capitana”, dopo anni di ascesa. Tutto è iniziato con un’estate che, sulla ...

Pagelle TV del 2018 – I Promossi : Maria De Filippi 10 speciale a Fabrizio Frizzi. Doveroso omaggio per il conduttore gentile che con la sua scomparsa ha commosso l’Italia intera. E da un punto di vista squisitamente televisivo la sua conduzione de L’Eredità, con ascolti record, è ampiamente rimpianta. Verso l’infinito e oltre. 9 a Maria De Filippi. Per tratteggiare il suo 2018 basta far parlare i numeri: oltre il 27% per C’è Posta Per Te (media più alta ...

Le Pagelle 2018 dell'AS Roma : Manolas - De Rossi e Alisson i migliori : È stato un 2018 ricco di emozioni per i tifosi dell'AS Roma. Dalla clamorosa "remuntada" sul Barcellona al deludente girone d'andata del campionato 2018/19. Ripercorriamo insieme l'anno che sta per concludersi con le pagelle annuali dei calciatori gialloRossi. Il pagellone di chi è partito, Alisson sugli scudi Sotto processo, visti anche i risultati ottenuti in campo nella seconda metà del 2018, è finito il mercato estivo reo, a detta di molti, ...

Promossi e bocciati - le Pagelle nell’anno «travolgente» della politica italiana : Dopo la vittoria di Cinque Stelle e Lega il quadro del Palazzo è cambiato e la Seconda Repubblica è distrutta. Vediamo come sono andati i nuovi e i «vecchi» protagonisti

Pagelle Milan-Spal 2-1 : highlights e tabellino del match : Pagelle MILAN SPAL – Il Milan ritrova gol e vittoria. Dopo quattro partite senza gioie di questo tipo, gli uomini di Gennaro Gattuso riescono a spuntarla sulla Spal. A sbloccare il risultato è stato al 13′ Petagna per gli ospiti. Un urlo però strozzato per l’ex rossonero, visto che passano appena 3 minuti e Castillejo […] L'articolo Pagelle Milan-Spal 2-1: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

Pagelle Napoli-Bologna 3-2 : highlights e tabellino del match : Pagelle NAPOLI BOLOGNA – Nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A il Napoli e il Bologna si sono sfidate dopo una sconfitta per entrambe nel precedente turno di campionato. Gli azzurri riescono a superare a fatica un ottimo Bologna. Gli uomini di Carlo Ancelotti passano in vantaggio con un gol di […] L'articolo Pagelle Napoli-Bologna 3-2: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

Pagelle Sassuolo-Atalanta 2-6 : highlights e tabellino del match : Pagelle SASSUOLO ATALANTA 2-6 – La partita con più reti della stagione va in scena nell’ultimo turno dell’anno, ed è un luna park diretto e orchestrato dall’Atalanta del Gasp. Gli orobici a Reggio Emilia volano rifilando 6 reti al malcapitato Sassuolo, alla seconda sconfitta in 3 giorni dopo quella di Roma. Gli ospiti invece, reduci […] L'articolo Pagelle Sassuolo-Atalanta 2-6: highlights e tabellino del match ...

Pagelle Empoli-Inter 0-1 : highlights e tabellino del match : Pagelle EMPOLI INTER 0-1 – Vittoria di fondamentale importanza per l’Inter che a Empoli passa per 1-0 e mette pressione in classifica al Napoli secondo. Non una gara brillante dei nerazzurri che però trovano i tre punti grazie ad una zampata nella ripresa di Keita: il senegalese, protagonista anche nel finale contro il Napoli, regala […] L'articolo Pagelle Empoli-Inter 0-1: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Pagelle Chievo-Frosinone 1-0 : highlights e tabellino del match : Pagelle CHIEVO FROSINONE – Nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A il Chievo e il Frosinone si sfidano in una partita che vede a confronto l’ultima contro la penultima in classifica. Si tratta delle due squadre che hanno subito più gol in questa stagione. Una gara molto delicata sia per la […] L'articolo Pagelle Chievo-Frosinone 1-0: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

Pagelle Udinese-Cagliari 2-0 : highlights e tabellino del match : Pagelle UDINESE CAGLIARI – I bianconeri devono ovviare all’assenza di Rodrigo De Paul che, da diffidato, ha rimediato un giallo che gli fa saltare l’ultima gara del girone di andata. Lo rivedremo a gennaio. Opoku confermato con Stryger Larsen ancora alto a destra. In mezzo il rientrante Behrami fa reparto con Fofana e Mandragora. In […] L'articolo Pagelle Udinese-Cagliari 2-0: highlights e tabellino del match proviene da Serie ...

Pagelle Lazio-Torino 1-1 : highlights e tabellino del match : Pagelle LAZIO TORINO – Dopo averli lasciati inizialmente a riposo contro il Bologna, Simone Inzaghi rimette nella formazione titolare sia Ciro Immobile che Marco Parolo. Confermato Luiz Felipe, dopo la bella prova di mercoledì, con tanto di rete e di assist,in una difesa completata da Acerbi e da Radu. Sugli esterni Marusic e Lulic mentre alle […] L'articolo Pagelle Lazio-Torino 1-1: highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

Pagelle Parma-Roma 0-2 : highlights e tabellino del match : Pagelle PARMA ROMA – Nel Parma D’Aversa ritrova Bruno Alves che torna al centro della difesa dopo aver scontato la squalifica. Al suo fianco Bastoni con Gagliolo che torna ad occupare la fascia sinistra di difesa. In mezzo spazio a Stualac con Deiola e Barillà ai lati mentre in attacco Inglese viene prescelto per lasciare posto […] L'articolo Pagelle Parma-Roma 0-2: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...