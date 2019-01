Oroscopo 6 gennaio | Gemelli sottotono | novità per Capricorno

Oroscopo weekend del 5 e 6 gennaio : Befana 'frizzante' per Toro e Pesci : L'Oroscopo del weekend del 5 e 6 gennaio ha in serbo novità interessanti per molti segni. Se Ariete e Scorpione dovranno vedersela con dei partner pressanti e con qualche nervosismo passeggero, Bilancia e Sagittario trascorreranno un fine settimana all'insegna del divertimento e della leggerezza celebrando la Befana. Bene l'amore per Toro e Pesci, mentre l'energia abbandonerà Gemelli e Leone....Continua a leggere

Oroscopo gennaio : cambiamenti significativi per Acquario e Leone : Con l'arrivo del nuovo anno, anche il mondo dell'astrologia porta con sé importanti novità, che segneranno molti segni, in maniera positiva e negativa in alcuni casi. Sul piano sentimentale si prevedono miglioramenti per Leone, Sagittario e Acquario, ma ci saranno problemi per i Gemelli e i Cancro. Previsioni astrologiche di gennaio Ariete: dal punto di vista lavorativo, ci saranno alcune difficoltà a causa della presenza di un Mercurio alquanto ...

Oroscopo di gennaio per il Sagittario : grandi cambiamenti e buone sensazioni in amore : Eccoci con un altro appuntamento con le previsioni astrologiche di gennaio 2019, stavolta dedicate al segno del Sagittario. Come saranno le sensazioni amorose di questo segno molto riflessivo? Il lavoro prenderà la piega giusta offrendo una miriade di opportunità? Giove e Mercurio nel vostro segno vi aiutano in modo favorevole, spingendovi alla riflessione ma anche al dinamismo. I transiti planetari gettano la luce giusta nel vostro cielo, ...

Paolo Fox - Oroscopo domani : le previsioni del 5 gennaio : oroscopo Paolo Fox di domani, previsioni segni di Fuoco Per sapere se le stelle domani sorrideranno o offriranno un volto plumbeo basta seguire l’oroscopo di domani di Paolo Fox con le previsioni segno per segno partendo dai segni appartenenti all’elemento del Fuoco. Ariete: piano piano le cose stanno volgendo per il verso giusto. Le nubi si stanno diradando e presto potranno vivere appieno delle felici soddisfazioni lavorative. ...

Oroscopo PAOLO FOX 2019/ Previsioni oggi 4 gennaio : per Toro momento importante - difficoltà per Cancro : PAOLO Fox, OROSCOPO di oggi 4 gennaio 2019: Toro momento molto importante, difficoltà per Cancro e gli altri segni zodiacali?

Oroscopo dal 7 al 13 gennaio : Acquario frizzante - Bilancia e Vergine nervosi : La settimana dal 7 al 13 gennaio si presenterà molto sensuale per il segno del Leone e per il segno del Sagittario, ma occasioni di nervosismo non mancheranno per i segni alle prese con una intensa attività lavorativa, come la Bilancia, oppure con quei segni che vogliono soltanto lasciarsi le cattive esperienze alle spalle, come i Pesci. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: fin dalla giornata di mercoledì i dissidi in campo lavorativo con ...

Oroscopo 5 gennaio : Cancro in confusione - influssi positivi per Scorpione : Le festività sono ormai giunte al termine ed il nuovo anno ha portato tanti cambiamenti per alcuni segni zodiacali come Scorpione e Capricorno. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per sabato 5 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: alcune tensioni potrebbero verificarsi in ambito sentimentale: la cosa importante è mantenere la calma e cercare di dosare bene le parole, onde evitare di creare inutili discussioni. Da non sottovalutare la ...

Oroscopo 5 gennaio con classifica per i single : 'colpi di testa' per Ariete e Capricorno : Nell'affascinante mondo dello Zodiaco i pianeti transitano o si spostano, impegnandosi a produrre influssi favorevoli per ciascun segno zodiacale. Analizzando in modo approfondito le varie congiunzioni planetarie, possiamo stilare una classifica dell'amore dedicata esclusivamente ai single. Quali saranno i segni baciati dalla fortuna e più aperti a nuove conoscenze amorose? Esito favorevole per l'Ariete, il Capricorno e il Leone, pronti a ...

Oroscopo del giorno oggi Venerdì 4 Gennaio 2019 : Oroscopo del giorno oggi Venerdì 4 Gennaio 2019. Oroscopo del giorno: seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo Oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo Oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News. Oroscopo del giorno oggi Venerdì 4 Gennaio 2019 Oroscopo del giorno Ariete Tutti si congratuleranno con te per un lavoro ben fatto e sentirai il sostegno dei tuoi colleghi ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Oggi 4 gennaio : Capricorno situazioni da risolvere - gli altri segni? : Oroscopo Paolo Fox di Oggi 4 gennaio 2019: Capricorno di fronte a situazioni da risolvere, Toro momento molto importante, gli altri segni zodiacali?

Oroscopo Paolo Fox del weekend e di oggi : le stelle del 4 gennaio : Paolo Fox, Oroscopo del giorno e del weekend: previsioni 4 gennaio 2019 oggi Paolo Fox con l’Oroscopo del weekend darà i voti ai dodici segni zodiacali durante la trasmissione I Fatti Vostri. Prima di scoprire quali saranno i segni più fortunati, andiamo a vedere in breve la situazione astrologica di oggi con alcune previsioni che l’astrologo ha dato in anteprima. L’Ariete dovrà cercare soluzioni alternative mentre i Gemelli ...

Oroscopo di domani 5 gennaio : Leone top week-end - amore ok per arietini e cancrini : L'Oroscopo di domani 5 gennaio 2019 è pronto a soddisfare quesiti o curiosità riguardanti l'imminente giornata d'inizio week-end. Diciamo subito che a poter usufruire della benevolenza degli astri questo sabato saranno tre segni in particolare, ovviamente prescelti dalla sestina sotto analisi in questo contesto, ovvero Bilancia, Sagittario, Scorpione, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire subito la classifica con relative previsioni ...

Oroscopo del 4 gennaio : Ariete e Bilancia bene in amore : Si avvicina un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni del 4 gennaio 2019, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Leggiamo le previsioni del giorno per capire quali saranno le novità in arrivo. Ariete: in amore questa sarà una giornata di grande forza, la Luna è favorevole e vi aiuta ad ottenere tutto quello che volete. Attenzione alle discussioni che potrebbero ...

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 gennaio : la classifica della settimana sorride all'Ariete : L'Oroscopo settimanale dal 7 al 13 gennaio 2019 è pronto a dare le giuste indicazioni (si spera) in merito a come saranno i prossimi sette giorni in calendario. In osservazione quest'oggi, la parte interessante la seconda settimana del corrente mese, analizzata in modo approfondito relativamente ai segni della prima metà dello zodiaco. Ansiosi di scoprire la classifica con i voti e le stelline giornaliere? Mettiamo immediatamente in evidenza i ...