ORLANDO vs SALVINI Ecco la vera guerra politica dietro i discorsi sui diritti umani

Dl Sicurezza - ORLANDO all'attacco di Salvini : "Eversivo è chi viola i diritti…" : "Il mio non è un atto di disobbedienza, eversivo è chi viola i diritti umani. Al nervosismo del ministro Salvini rispondo che ho esercitato le mie funzioni di sindaco, ho sospeso l'applicazione di norme e competenza comunale che potevano pregiudicare i diritti umani dei migranti". Così Leoluca Orlando, che guida la rivolta dei sindaci contro il dl Sicurezza, ha parlato in piazza, nella sua Palermo, ai cittadini che stanno animando il presidio di ...

ORLANDO contro Salvini rischia di spaccare il centrosinistra sul territorio : Il boicottaggio del Decreto sicurezza lanciato dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando non costituirà un problema per i consensi della Lega, essendo il blocco politico-elettorale cementato dal No all'accoglienza molto ampio e coeso. Salvini ha costruito un formidabile consenso proprio su questo asset, e la sua platea di riferimento trova nel Decreto sicurezza perfetta compatibilità, e consequenzialità, rispetto alle promesse ...

Dl Sicurezza - Salvini : "Pacchia finita per i sindaci" | Video - ORLANDO a Tgcom24 : "La cittadinanza si toglie nelle dittature" : Sindaci in rivolta contro il decreto Sicurezza. A guidarli il primo cittadino di Palermo che spiega: "Alcune norme sono inaccettabili: trasformano chi vive legalmente in illegale". Salvini: "Sindaci dimettetevi"

Dl Sicurezza - Salvini : "Pacchia finita per i sindaci" | ORLANDO a Tgcom24 : "La cittadinanza si toglie nelle dittature" : Sindaci in rivolta contro il decreto Sicurezza. A guidarli il primo cittadino di Palermo che spiega: "Alcune norme sono inaccettabili: trasformano chi vive legalmente in illegale". Salvini: "Sindaci dimettetevi"

Decreto sicurezza - Matteo Salvini zittisce ORLANDO e De Magistris : "Pensate solo agli immigrati - dimettetevi" : Sul Decreto sicurezza tira dritto, Matteo Salvini. Dopo la clamorosa rivolta dei sindaci rossi Leoluca Orlando e Luigi De Magistris, che intendono non applicare le direttive della legge su immigrati e richiedenti asilo, il ministro degli Interni risponde via Facebook con una diretta esplosiva: "Se c

DL Sicurezza - Salvini a ORLANDO : “Dimettiti! Vai a fare il sindaco nei paesi dei finti profughi” : Salvini torna a rispondere al sindaco di Palermo; Orlando e a tutti quei sindaci che vogliono seguire la linea del sindaco del capoluogo siciliano “Ci sono sindaci che dicono ‘non applicherò il decreto’, per cercare un po’ pubblicità”. A dirlo, durante una diretta Facebook da Bormio, Matteo Salvini: “Io dico che non si molla di un millimetro, fate i conti con i vostri cittadini, con i milioni di italiani che sono in difficoltà”. Il riferimento ...

Decreto sicurezza - l’attacco di Salvini : «I sindaci contrari si dimettano» video ORLANDO - una vita di sfide : il ritratto : L’assessore al Welfare del Comune di Milano si schiera su Twitter con il sindaco di Palermo contro le nuove norme imposte ai Comuni sui migranti. Ma al momento Milano non si unisce al fronte della disobbedienza. Il vicepremier: «Poveretti»

Decreto sicurezza - l’attacco di Salvini : «I sindaci contrari si dimettano» ORLANDO - una vita di sfide : il ritratto : L’assessore al Welfare del Comune di Milano si schiera su Twitter con il sindaco di Palermo contro le nuove norme imposte ai Comuni sui migranti. Ma al momento Milano non si unisce al fronte della disobbedienza. Il vicepremier: «Poveretti»

Dl sicurezza - Matteo Salvini : “ORLANDO e De Magistris si dimettano” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, chiede ai sindaci che non vogliono applicare il decreto sicurezza di dimettersi. Un appello rivolto soprattutto a Leoluca Orlando, primo cittadino di Palermo, e Luigi De Magistris, sindaco di Napoli: "Se qualche sindaco non è d’accordo si dimetta. Orlando e De Magistris si dimettano, siamo in democrazia e governano gli italiani".Continua a leggere

Decreto Sicurezza - ORLANDO 'Vado dal giudice civile'. Nasce fronte Fi-Pd-M5S anti Salvini : 'Tutti i regimi hanno iniziato dalle leggi razziali' attacca il sindaco di Palermo. 'Stiamo valutando la strada per arrivare alla Consulta', interviene il sindaco di Firenze. 'Il linguaggio di Salvini ...

ORLANDO : 'Rinuncio ai soldi per Palermo? Non cado trappola di Salvini' (2) : (AdnKronos) - Ed ancora a Cefalù andranno ben 204.120 su un progetto di 226.800. Entrano in graduatoria anche Isola delle Femmine, Ficarazzi, Lascari, Petralia Sottana, Contessa Entellina, Campofelice di Roccella, Balestrate, Altavilla, Cinisi, Mezzojuso, Polizzi Generosa, Bolognetta, Pollina, Bompi

ORLANDO : 'Rinuncio ai soldi per Palermo? Non cado trappola di Salvini' : Palermo, 3 gen. (AdnKronos) - "Non cado nella trappola di rispondere alle incomprensibili e nervose dichiarazioni del ministro Salvini. Ritengo del tutto improprio che di fronte a un sindaco che cerca di rispettare l'anima di una città e la sua cultura dell'accoglienza, affermi che la città dovrebbe

Scontro sull’immigrazione. Salvini : “Per i sindaci pacchia finita”. ORLANDO : “Andrò da un giudice” : «Col Pd caos e clandestini, con la Lega ordine e rispetto. Certi sindaci rimpiangono i bei tempi andati sull’immigrazione, ma anche per loro è finita la pacchia!». Così su twitter il ministro dell’Interno Matteo Salvini torna sul fronte che si è aperto con alcuni sindaci, in testa Leoluca Orlando, primo cittadino di Palermo, sull’applicazione delle...

Salvini contro ORLANDO : è braccio di ferro istituzionale : Matteo Salvini e Leoluca Orlando hanno acceso la miccia di un confronto istituzionale che in queste ore si sta allargando a macchia d'olio. Dopo le dichiarazioni rese dal primo cittadino di Palermo, con cui annunciava di voler sottrarre gli uffici comunali all'applicazione delle norme contenute nel decreto legge sicurezza, le voci dei sindaci si sono allargate. A fianco di Orlando, contro Salvini, sono scesi in campo anche i sindaci di Firenze, ...