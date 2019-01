Opel festeggia un anno di incredibili successi con uno spettacolare VIDEO

sportfair

: La Opel Ciminauto festeggia il Combo Life Auto vincitrice “Best Buy Car of Europe 2019” di Autobest - ViterboNews24 : La Opel Ciminauto festeggia il Combo Life Auto vincitrice “Best Buy Car of Europe 2019” di Autobest -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Nel filmato si apprezza la realizzazione pratica di idee visionarie e la possibilità di dare uno sguardo al futuro della mobilità Il 2018 è stato unimportante per, pieno di energia e di ottime automobili. L’azienda ha gettato le fondamenta per un futuro sostenibile grazie al piano strategico PACE!. All’interno di Groupe PSA,farà profitti in modo sostenibile, sarà elettrica e globale. Nel corso dell’ha presentato numerose novità, come dimostra ildi 60 secondi “2018 –is on track”.L’è partito a tutta velocità in primavera con il lancio della Corsa GSi, un razzo tascabile che è divertentissimo da guidare e si pone all’avanguardia dal punto di vista delle emissioni, dato che rispetta la rigorosa norma Euro 6d-TEMP (consumi di carburante secondo il ciclo NEDC in l/100 km: ciclo urbano 8,0-7,7, ciclo extraurbano 5,5-5,1, ciclo misto ...