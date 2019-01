Nissan | per Ghosn udienza preliminare l' 8 gennaio Prima apparizione pubblica dall' arresto

Nissan - esteso fermo per ex presidente Ghosn : Il tribunale di Tokyo ha deciso di estendere il periodo di fermo dell'ex presidente dell'alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi, Carlos Ghosn, per ulteriori 10 giorni. Ghosn rimarrà in carcere almeno fino ...

Nissan - libertà su cauzione per Greg Kelly. Manager arrestato assieme a Ghosh il 17 novembre : TOKYO - L'ex dirigente della Nissan, Greg Kelly, è stato rilasciato su cauzione nella tarda serata dal centro detentivo a nord di Tokyo, dove si trovava in stato di fermo dal 19 novembre....

Nissan : libertà su cauzione per Kelly : TOKYO, 25 DIC - La Corte distrettuale di Tokyo ha accordato la libertà su cauzione a Greg Kelly, il direttore operativo della Nissan e assistente dell'ex presidente del gruppo Carlos Ghosn, con cui ...

Nissan - nuove accuse per Ghosn che rimane agli arresti : Resta in carcere Carlos Ghosn , il Presidente dell'alleanza Nissan- Renault -Mitsubishi, colpito da un nuovo mandato d'arresto emesso dai pm giapponesi per abuso d'ufficio . Ghosn, in regime di ...

Nissan - nuovo mandato d'arresto per Carlos Ghosn : abuso di fiducia : Un nuovo mandato di arresto del pubblico ministero giapponese è stato emesso nei confronti dell' ex presidente dell'alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi, Carlos Ghosn , con l'accusa di abuso di fiducia ...

Nissan - Al Ces - la piattaforma per la mobilità connessa : La Nissan ha confermato la propria presenza al Ces di Las Vegas, dove saranno presentate numerose novità. Con lo slogan "See the invisible" la Casa giapponese svelerà in anteprima una piattaforma tecnologica dedicata alla mobilità connessa, mostrando una demo a 360 gradi della quale ancora non si conoscono ulteriori dettagli.Potrebbe debuttare anche la Leaf con batteria da 60 kWh. A Las Vegas saranno esposte anche in anteprima ...

Nissan - da cda nessuna proposta per successore Ghosn. Priorità alla governance prima di nuova nomina : TOKYO - Il consiglio di amministrazione della Nissan ha deciso di posticipare la nomina di un nuovo presidente per sostituire Carlos Ghosn, attualmente detenuto a Tokyo con l'accusa di illeciti...

Nissan e.dams pronta per il debutto in Formula E : Il team Nissan e.dams è pronto al debutto nel campionato ABB FIA Formula E che prende il via nel weekend. Lo svizzero Sebastien Buemi, già vincitore del campionato, e il suo nuovo compagno di squadra inglese Oliver Rowland, percorreranno i 2,495 km e le 21 curve del circuito di Ad Diriyah, vicino a Riyadh, capitale […] L'articolo Nissan e.dams pronta per il debutto in Formula E sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

L’ex capo di Nissan Carlos Ghosn è stato formalmente incriminato per i falsi compensi - dicono i media giapponesi : L’ex presidente e amministratore delegato dell’azienda automobilistica giapponese Nissan Motor Carlos Ghosn, arrestato lo scorso 19 novembre, è stato formalmente incriminato per aver sottostimato i propri compensi nei report alle autorità di borsa tra il 2010 e il 2015. I

Giappone - Ghosn e Nissan incriminati per i compensi falsificati : Carlos Ghosn con tutta probabilità passerà il Natale nel centro di detenzione di Kosuge, a nordest di Tokyo, nelle grinfie di polizia e procuratori e con un limitato accesso ai difensori: il ...

Nissan : dal cda nessun nome per il successore di Carlos Ghosn : Fumata nera per il cda di Nissan Motor che non ha trovato un accordo per la nomina del successore di Carlos Ghson. Lo riporta il sito nipponico Kyodo News.

Renault-Nissan-Mitsubishi - Ghosn resterà in carcere per altri dieci giorni : Carlos Ghosn resterà in carcere fino al 10 dicembre. Il tribunale di Tokyo, secondo quanto riferito da numerosi organi di stampa nipponici, ha infatti prorogato di dieci giorni il provvedimento di custodia cautelare emesso il 19 novembre scorso. Secondo rinvio per la scarcerazione. La decisione era nellaria da alcuni giorni: la procura, infatti, aveva già manifestato l'intenzione di chiedere un'estensione della misura carceraria. Secondo ...