Nicola Dutto primo pilota paraplegico a disputare la Dakar in moto

Dakar 2019 : Jacopo Cerutti e Maurizio Gerini puntano a buoni piazzamenti. Le belle storie di Camelia Liparoti e di Nicola Dutto : Il conto alla rovescia sta per terminare e il mitico appuntamento della Dakar si sta avvicinando. L’edizione 2019 della corsa più dura del mondo, che avrà inizio ufficialmente il 7 gennaio e terminerà il 17, presenterà tante novità. In primis, si correrà solamente in Perù: 10 tappe per un totale di 5500 chilometri con partenza ed arrivo nella capitale Lima. Una piccola rivoluzione sarà anche quella che riguarderà le auto e i camion, che in ...