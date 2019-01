Nel M5s riemergono i malumori per il decreto sicurezza

'Giorgia Meloni Nel governo'. Maggioranza al Senato alla frutta - disperato appello M5S a Fratelli d'Italia : Non c'è nessun tabù verso Fratelli d'Italia così come per nessun'altra forza politica' dice il capogruppo M5S a palazzo Madama, Stefano Patuelli . Ovvero, avanti c'è posto. Anche troppo...

"Giorgia Meloni Nel governo". Maggioranza al Senato alla frutta - disperato appello M5S a Fratelli d'Italia : A furia di litigare ed espellere gente, quei geni dei grillini si sono resi conto d'un botto che la Maggioranza del governo gialloverde in Senato s'è ridotta alla miseria di 4 voti o giù di lì. Un bell'azzardo per un governo che dice di voler restare in carica per tutti i cinque anni della legislatu

Dl sicurezza - nuovi malumori Nell’M5S Ma di Maio : «Si va avanti» Il fronte del no : «Decreto incostituzionale che peggiorerà la vita di italiani e stranieri». «La prossima volta proviamo ad ascoltare i nostri sindaci, come quelli di Roma e Torino»

Decreto Sicurezza - Di Maio : “Disagio Nella maggioranza? M5s è a favore”. E ai sindaci : “Nessuna competenza su porti” : “Se c’è qualcuno che si sente a disagio, si ricordi che ha votato il Decreto Sicurezza perché fa parte di una maggioranza, che ha sostenuto questo provvedimento”. Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio, da Alleghe, nel Bellunese, rispondendo alle domande dei cronisti sulla polemica innescata da alcuni sindaci contrari al provvedimento che porta la firma dell’alleato Matteo Salvini. Il ministro del Lavoro invita i parlamentari ...

M5s - D’Uva : “De Falco e De Bonis andavano espulsi prima. Taglio stipendio parlamentari? È Nel contratto di governo” : “Le espulsioni dei due senatori dal M5s? Mi pare che già prima non si poteva fare conto sul loro voto. Non seguivano il gruppo e già questo, nell’ambito di un gruppo parlamentare di maggioranza, era un elemento sufficiente per fare una espulsione. Anzi, abbiamo aspettato anche sin troppo tempo per farlo“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il capogruppo M5s alla Camera, ...

Taglio stipendi parlamentari - il leghista Borghi è contrario : “Nel contratto non c’è perché non eravamo d’accordo con M5s” : Il Taglio degli stipendi dei parlamentari? Secondo Claudio Borghi nel contratto di governo non c’è. “Io c’ero quando si scriveva. E in quel contratto tra Lega e M5S, il Taglio degli stipendi dei parlamentari semplicemente non c’è”, assicura il deputato della Lega in un’intervista a Repubblica. Dichiarazioni che danno sostanza alla frenata di Matteo Salvini sul Taglio delle paghe agli onorevoli, annunciato a ...

Vertici M5s Nella trappola del pallottoliere : "Processata dai probiviri? Non ho paura di niente". E poi ancora: "La sollevazione dei sindaci contro il decreto Sicurezza è comprensibile". La senatrice M5s Paola Nugnes in attesa di giudizio, di sapere cioè se sarà espulsa o no dal Movimento, continua a provocare i Vertici pentastellati. I quali, a loro volta, tengono il punto e dicono che sia lei sia Elena Fattori "rischiano molto" e che avrebbero quindi pochi margini per ...

Augusto Minzolini e l'espulsione di Gregorio De Falco : 'Nel M5s uno non vale un c***o' : Augusto Minzolini torna ad attaccare i Cinque stelle dopo l'espulsione di Gregorio De Falco e di altri 'dissidenti' pentastellati per non aver appoggiato la manovra e il decreto sicurezza. Una vera e ...

Rischio nuove espulsioni Nel M5s - al Senato la maggioranza si riduce - : Dopo l'uscita di De Falco e De Bonis, la quota giallo-verde a Palazzo Madama si abbassa a 165 parlamentari e ora ci sarebbero pochi margini per salvare le due esponenti dissidenti

Le purghe di Capodanno Nel M5s : 'Ho assistito con sconcerto e grande delusione, personale prima che politica, a casi ben più gravi che riguardavano altri eletti per i quali non c'è stato alcun provvedimento da parte dei vertici", ...

M5s - Di Maio e Di Battista insieme sulle piste da sci : “Nel 2019 legge per taglio degli stipendi dei parlamentari” : Luigi Di Maio e Alessandro di Battista insieme in un video per gli auguri di inizio anno. Come previsto, i due, che hanno trascorso capodanno insieme, hanno pubblicato sul proprio profilo Facebook un breve filmato in cui appaiono sulle piste da sci con cappello e giacca a vento. “È stato un 2018 – sono le parole del vicepremier – in cui abbiamo combattuto quella classe di italiani privilegiati che si è opposta al cambiamento, e ...

Acqua - la folle riforma M5S Nel mirino delle imprese : Negli inviti alla moderazione politica, è stato spiegato che è opportuno mantenere la determinazione delle tariffe con i due livelli : il locale attraverso la competenze degli Enti di gestione ...