Negroni | mai pensato di provarlo con il cioccolato?

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Gusto strano, quello dell'amaro. Impariamo ad apprezzarlo il più delle volte solo in età adulta, quando prodotti come le birre Ipa o il vermut iniziano a esercitare un fascino mistico sul nostro palato. E così anche al bancone del bar i cocktail più sbarazzini e zuccherosi cedono pian piano il loro posto a un capolavoro di mixology come il, in assoluto tra i drink più amati nel nostro Paese. “Penso che il desiderio di cibi amari possa solo crescere, in particolare alla luce della tendenza verso una riduzione degli zuccheri e della crescente popolarità delle diete vegetariane”. Chi parla è la “palatologa” inglese Niki Segnit, autrice del libro “La Grammatica dei sapori e delle loro infinite combinazioni”, secondo cui l'amore per l'amaro – già abbondantemente scoperto da noi ...