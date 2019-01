NBA | tifosi Spurs contro la madre di Kawhi Leonard | lei li zittisce | botta e risposta

NBA – Timberwolves - Wiggins risponde alle critiche : “fischi? Abbiamo tifosi di merda” : Andre Wiggins fischiato dai propri tifosi per i troppi errori contro gli Hawks: la stella dei Timberwolves risponde a tono alle accuse La stagione dei Timberwolves sta andando ben al di sotto delle aspettative. La franchigia del Minnesota avrebbe dovuto avere un posto quasi ‘scontato’ fra le migliori 8 della Western Conference, visti i talenti dei quali dispone il suo roster. Ed invece, l’addio di Jimmy Butler, la scarsa verbe di Towns e ...

NBA – Ben Simmons umilia i tifosi Jazz : “avete visto i voti del ROY? Fischiatemi - poi vinciamo di 20” : Ben Simmons punge i tifosi dei Jazz nel pre partita, poi chiude la gara in tripla doppia e infine rincara la dose nel post gara: la stella dei Sixers fa il bello e il cattivo temponello Utah! “Non c’è stata alcuna fottuta competizione. Avete visto i voti?”, con queste parole Ben Simmons ha risposto alle domande dei giornalisti in merito al tanto discusso premio ‘Rookie of the year’ 2018, vinto dalla stella dei Sixers su Donovan Mitchell ...

NBA 2019 - Danilo Gallinari insegue l’All-Star Game : “Tifosi italiani - votatemi”. L’azzurro a caccia di un sogno : Danilo Gallinari sta disputando una buona stagione con i Los Angeles Clippers, il cestista italiano si sta esprimendo su ottimi livelli e si sta facendo sentire con una certa frequenza dall’arco dei tre punti. Il 30enne è ormai un punto di riferimento in questa squadra, ora attesa da otto partite in casa nelle prossime undici giornate della NBA: sarà un momento fondamentale della stagione che sarà determinante anche in vista dei ...

NBA – Zion Williamson fa sognare i tifosi dei Knicks : “giocare 41 partite al Madison Square Garden sarebbe fantastico” : Zion Williams, la stella di Duke nonchè una delle prime scelte nel prossimo Draft, strizza l’occhio ai New York Knicks dopo la partita giocata contro Texas Tech al Madison Square Garden Si dice che la prima volta non si scordi mai, per Zion Williamson la prima volta al Madison Square Garden è stata a dir poco emoZionante. La stella di Duke, al termine del successo dei suoi Blue Devils su Texas Tech, ha elogiato l’atmosferta del ...

NBA – Infortunio Dwight Howard - ‘Superman’ rassicura i tifosi Wizards : “non sono preoccupato - mi è già successo” : Dwight Howard rassicura i fan degli Washington Wizards in merito al suo Infortunio: la riabilitazione prosegue bene e il centro ex Hornets ha voglia di tornare presto in campo “non sono preoccupato, ci sono già passato”, con queste Parole Dwight Howard ha rassicurato i tifosi degli Wizards in merito al suo Infortunio. Se la stagione dei capitolini è iniziata con un ritmo davvero altalenante (12 vittorie e 20 sconfitte), lo si deve anche ...

NBA – Possibile infortunio per Irving - il play dei Celtics rassicura i tifosi : “ecco cos’é successo” : tifosi Celtics in ansia per un Possibile infortunio occorso a Kyrie Irving: il playmaker di Boston rassicura i fan dopo la gara Grazie ad un poker di vittorie nelle ultime 4 partite, i Boston Celtics hanno portato a 14-10 il loro record stagionale, tornando saldamente in zona playoff. Il merito è anche di Kyrie Irving che a suon di prestazioni eccezionali sta trascinando la franchigia del Massachusetts. Durante la sfida contro i Knicks, ...

NBA - Kobe Bryant : 'Lakers presto campioni - a breve rideremo dei 'tifosi' degli Warriors' : Tutta la aspettavano , anche quelli che non necessariamente ne sentivano il bisogno, e la benedizione di Kobe Bryant è finalmente arrivata. Il n°24 dei Lakers ha raccontato allo Staples Center - ...

NBA – Coach Mike Malone punzecchia i tifosi Lakers : “vengono in massa? Basta che tornino a casa sconfitti” : Mike Malone punzecchia i tifosi dei Los Angeles Lakers, arrivati in massa a Denver, per assistere al ko dei giallo-viola: il Coach dei Nuggets rifila una frecciatina ai supporters losangelini Notte da ricordare per i Denver Nuggets. La franchigia del Colorado ha superato 117-85 i Los Angeles Lakers, registrando un +32 di vantaggio che risulta essere il margine di vittoria più ampio nella storia del team. Coach Mike Malone si è detto ...

Mercato NBA - pazza idea Boston : tifosi impazziti per la possibile trade per Anthony Davis : Il Mercato NBA è stato scosso nelle ultime ore dall’ipotesi di trade per Anthony Davis, i Celtics sono interessati al lungo dei Pelicans Il Mercato NBA è accesissimo in questa fase e lo sarà sino alla trade deadline di febbraio. Una delle squadre che non si sta esprimendo come atteso è di certo la deludente Boston di coach Stephens. Proprio attorno ai Celtics si stanno scatenando le voci di una possibile trade, voci ...

NBA – Lowry avverte i tifosi dei Raptors : “quando torneranno coach Casey e DeMar DeRozan dovrete…” : Kyle Lowry parla del prossimo ritorno dell’ex coach dei Raptors, Dwyane Casey e dell’ex stella dell franchigia, DeMar DeRozan e di come i fan dovrebbero accoglierli I Toronto Raptors hanno effettuato una piccola rivoluzione in estate: via coach Casey, nominato allenatore dell’anno, ma che ha pagato l’ennesima brutta figura in postseason, e con lui, qualche mese dopo, via anche DeMar DeRozan, stella della franchigia, ...