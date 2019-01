NBA – Spurs | nella notte del ritorno di Kawhi Leonard brilla la stella di DeRozan | una

NBA – I cori ‘traditore’ - il video-tributo e l’abbraccio con coach Popovich : la lunga notte di Kawhi Leonard contro gli Spurs [VIDEO] : I tifosi dei San Antonio Spurs gli urlano ‘traditore’, la franchigia gli dedica un video-tributo, coach Popovich lo abbraccia a fine partita: il ritorno di Kawhi Leonard sul parquet dell’AT&T Center di San Antonio da avversario lunga notte quella trascorsa da Kawhi Leonard, per la prima volta da avversario al ritorno sul parquet dell’AT&T Center di San Antonio. L’ex numero 2 nero-argento torna con la ...

NBA - tifosi Spurs contro la madre di Kawhi Leonard : lei li zittisce - botta e risposta sugli spalti [VIDEO] : Kawhi Leonard è tornato a San Antonio dopo diversi mesi difficili che hanno portato alla decisione di lasciare gli Spurs tramite una trade Kawhi Leonard nella notte è tornato nella “sua” San Antonio con la nuova maglia di Toronto. Il fenomeno dei Raptors ha scelto di cambiare aria in estate, minacciando di non rinnovare il proprio accordo con gli Spurs che dunque si sono visti costretti ad impostare una trade per non perdere un ...

NBA 2019 - i risultati della notte (4 gennaio) : James Harden trascina ancora i Rockets in casa di Golden State - ok gli Spurs di Belinelli : Tre partite disputate in questa notte NBA, ma nonostante i pochi appuntamenti le emozioni sono tantissime: tre prestazioni di alto livello, un overtime e percentuali di squadra sono tra gli argomenti degli incontri giocati. L’ultima partita a terminare è anche quella più vibrante: gli Houston Rockets battono all’overtime i Golden State Warriors per 134-135. Risulta decisivo James Harden, che non solo realizza una tripla doppia con 44 ...

Risultati NBA – Warriors-Rockets termina all’overtime : Curry si inchina ad Harden - bene Spurs e Nuggets : La sfida tra Golden State Warriors e Houston Rocket infiamma la nottata italiana: Harden sorride, Curry ko Poche le partite di NBA disputate nella notte italiana, ma nonostante ciò non è di certo mancato lo spettacolo: vittoria per i San Antonio Spurs sui Toronto Raptors, per 125-107. Solo sette punti per l’italiano Belinelli, mentre ha trascinato la squadra Aldridge con i suoi 23 punti. Ottima la prestazione di DeRozan, a referto ...

NBA – Leonard pronto ad affrontare i ‘suoi’ Spurs - ma coach Popovich lo snobba : “parlare di lui sarebbe una perdita di tempo” : Kawhi Leonard per la prima volta da avversario sul parquet dei San Antonio Spurs: coach Popovich non si lascia distrarre e ‘snobba’ il suo ritorno Tonight is the night! Questa notte, per i fan del basket NBA che riusciranno a restare svegli, ci sarà un grande ritorno: quello di Kawhi Leonard sul parquet dei San Antonio Spurs. L’ex numero 2 della franchigia nero-argento non si è lasciato propriamente bene con gli Spurs: un anno ...

NBA - gli Spurs battono i Celtics. Harden show : 43 punti e tripla doppia : NEW YORK, STATI UNITI, - Una bella vittoria per chiudere il 2018 e fare il pieno di energie per cercare di portare a compimento i buoni propositi del 2019. Gli Spurs di Marco Belinelli battono 120-111 ...

NBA : gli Spurs di Belinelli piegano Boston - super Harden fa volare i Rockets : Decimo successo nelle ultime 13 partite per i San Antonio Spurs, che superano 120-111 i Boston Celtics : 8 punti per Belinelli. Tutto facile anche per Houston e Oklahoma City che, trascinate dalle ...

NBA 2019 - i risultati della notte (1° gennaio) : Harden show - 43 punti e i Rockets vincono! Grande Curry - successo degli Spurs di Belinelli : Nella notte si sono giocate sette partite della NBA, lo spettacolo non è mancato in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. Gli Houston Rockets hanno vinto il big match contro i Memphis Grizzlies per 113-101 grazie all’ennesima prestazione da urlo di un inverosimile James Harden che sforna il suo quarto quarantello consecutivo e la decima gara di fila con almeno 30 punti a referto: questa volta il numero 13 ne mette dentro 43, ...

NBA - Popovich urla - gli Spurs reagiscono : terzo quarto da favola - battuta Boston : San Antonio Spurs-Boston Celtics 120-111 Al peggior primo quarto della loro stagione, solo 17 punti con il 22% al tiro, i San Antonio Spurs rispondono con un terzo periodo da record segnando 19 dei 25 ...

NBA - Belinelli vince il derby contro Gallinari : gli Spurs passano a L.A. : L.A. Clippers-San Antonio Spurs 111-121 Non sarà molto complicato per Doc Rivers decidere quale parte della gara tagliare in sala video per mostrare ai propri giocatori gli errori commessi in una ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 dicembre) : gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari nel giorno delle grandi prestazioni individuali : La notte NBA porta in dote nove partite, tra le quali spicca lo scontro tra Portland Trail Blazers e Golden State Warriors. Per i colori italiani, c’è anche spazio per la terza delle quattro sfide nel calendario stagionale tra Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, che equivale al derby italiano tra Danilo Gallinari e Marco Belinelli. Andiamo a vedere come sono andate le gare di stanotte. Diverse partite hanno visto andare in scena ...

NBA - Beli e Spurs giù a Denver. Davis più mostro di Doncic : Prova di forza dei Nuggets che strappano il successo in volata sugli Spurs di Marco Belinelli , 9 punti, e si rimettono in marcia dopo le 2 sconfitte consecutive. Jamal Murray e Nikola Jokic vincono ...