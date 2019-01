NBA All-Star Game 2019 – Le prime votazioni dei fan regalano verdetti inaspettati

NBA - James Harden segna il canestro dell'anno : è lui il favorito nella corsa all'MVP : "Cosa può fare di meglio James Harden?", si domandavano in molti nelle ultime 48 ore, dopo aver dato un'occhiata alle prestazioni delle ultime settimane del n°13 dei Rockets. Una serie infinita di ...

NBA - James Harden gioca la partita dell'anno : Golden State battuta all'overtime : Golden State Warriors-Houston Rockets 134-135 OT Lo ha ripetuto più volte che il premio di MVP quest'anno sarebbe ritornato nelle sue mani. E se continua a giocare così, sarà impossibile per chiunque ...

Risultati NBA – Warriors-Rockets termina all’overtime : Curry si inchina ad Harden - bene Spurs e Nuggets : La sfida tra Golden State Warriors e Houston Rocket infiamma la nottata italiana: Harden sorride, Curry ko Poche le partite di NBA disputate nella notte italiana, ma nonostante ciò non è di certo mancato lo spettacolo: vittoria per i San Antonio Spurs sui Toronto Raptors, per 125-107. Solo sette punti per l’italiano Belinelli, mentre ha trascinato la squadra Aldridge con i suoi 23 punti. Ottima la prestazione di DeRozan, a referto ...

NBA - Los Angeles Lakers sconfitti dai Thunder allo Staples Center : LOS Angeles, STATI UNITI, - LeBron James è ancora fuori per l'infortunio all'inguine e i Lakers perdono la terza partita su quattro senza il Prescelto. allo Staples Center passano 107-100 i Thunder, ...

NBA - Kobe Bryant - la famiglia si allarga : in arrivo la quarta 'Mambacita' : Anno nuovo, vita nuova. Almeno nel caso di Kobe Bryant, che nel post pubblicato su Instagram per augurare un buon 2019 ai suoi follower ha comunicato che sua moglie Vanessa è in dolce attesa: "Siamo ...

Basket - NBA : Philadelphia sbanca Los Angeles - Gallinari non basta ai Clippers : WASHINGTON - Philadelphia, 24-24, riscatta l'umiliante sconfitta subita contro Portland e fa il colpaccio in casa dei Los Angeles Clippers, 21-16, vincendo 119-113. Un Gallinari stellare nel primo ...

NBA - Gallinari realizza 21 punti ma Philadelphia supera i Los Angeles Clippers : NEW YORK, STATI UNITI, - L'ottima partita di Danilo Gallinari non basta ai Clippers per evitare il ko interno con i Philadelphia 76ers che si impongono 119-113. L'ala azzurra mette a referto 21 punti, ...

NBA - Gallinari realizza 21 punti ma Philadelphia batte i Los Angeles Clippers : NEW YORK, STATI UNITI, - L'ottima partita di Danilo Gallinari non basta ai Clippers per evitare il ko interno con i Philadelphia 76ers che si impongono 119-113. L'ala azzurra mette a referto 21 punti, ...

NBA : ai Clippers non basta Gallinari contro Philadelphia - Leonard ne mette 45 e Toronto stende i Jazz : Il 2019 dei Clippers di Gallinari si apre con una sconfitta nonostante i 21 punti del Gallo. A fare festa sono i Sixers , che si impongono 119-113. I 45 punti di Leonard , massimo in carriera, ...

NBA - L.A. Clippers-Philadelphia 113-119 : ai Clippers non riesce la rimonta - vince Phila nonostante i 21 di Gallinari : Già solamente dal primo quarto si è potuto notare quanto faccia la differenza un giocatore come Joel Embiid. Reduci dalla brutta sconfitta sul campo dei Blazers senza il loro centro titolare, i ...

Risultati NBA – Leonard show - Toronto strapazza Utah : un super Gallinari non basta ai Clippers : Il giocatore italiano sforna un’ottima prestazione che non basta però per evitare la sconfitta contro Philadelphia, sorride invece Toronto grazie ad un pazzesco Leonard Una prestazione sopra le righe di Danilo Gallinari non basta ai Los Angeles Clippers per evitare la sconfitta contro Philadelphia, che espugna lo Staples Center con il punteggio di 113-119. Sono ventuno i punti messi a referto dal giocatore italiano, un bottino niente ...

NBA - risultati della notte : Leonard da 45 punti per la vittoria dei Raptors - Portland passa all'OT con super Nurkic : Toronto Raptors-Utah Jazz 122-116 Kawhi Leonard è pronto a tornare a San Antonio. Il messaggio mandato dall'ex giocatore degli Spurs a due giorni dal suo ritorno in Texas — previsto per la notte tra ...

Risultati NBA – Harden show nella notte di Capodanno - Curry trascina i suoi Warriors alla vittoria : James Harden stratosferico nella notte di Capodanno: tutti i Risultati delle partite di NBA andate in scena nella notte italiana L’NBA non si ferma mai: i campioni della palla a spicchi americana hanno regalato spettacolo anche a Capodanno. Tante le sfide andate in scena nella notte di San Silvestro: sorridono i Charlotte Hornets, che hanno mandato al tappeto gli Orlando Magic per 125-100. Bene Walker e Monk, a reefrto rispettivmente ...

NBA - risultati della notte : OKC si vendica su Dallas con Westbrook in tripla doppia - vincono Warriors e Pacers : Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks 122-102 Piatto da servire solitamente freddo, la vendetta ai Thunder piace anche calda: solo 24 ore dopo aver perso contro i Mavs in Texas, OKC si prende la ...