NBA 2019 | i risultati della notte 4 gennaio | James Harden trascina ancora i Rockets in

NBA 2019 - i risultati della notte (1° gennaio) : Harden show - 43 punti e i Rockets vincono! Grande Curry - successo degli Spurs di Belinelli : Nella notte si sono giocate sette partite della NBA, lo spettacolo non è mancato in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. Gli Houston Rockets hanno vinto il big match contro i Memphis Grizzlies per 113-101 grazie all’ennesima prestazione da urlo di un inverosimile James Harden che sforna il suo quarto quarantello consecutivo e la decima gara di fila con almeno 30 punti a referto: questa volta il numero 13 ne mette dentro 43, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 dicembre) : gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari nel giorno delle grandi prestazioni individuali : La notte NBA porta in dote nove partite, tra le quali spicca lo scontro tra Portland Trail Blazers e Golden State Warriors. Per i colori italiani, c’è anche spazio per la terza delle quattro sfide nel calendario stagionale tra Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, che equivale al derby italiano tra Danilo Gallinari e Marco Belinelli. Andiamo a vedere come sono andate le gare di stanotte. Diverse partite hanno visto andare in scena ...

NBA 2019 - Luka Doncic nella storia! Lo sloveno è il più giovane di sempre a segnare sette triple in una partita : Nonostante la sconfitta contro i New Orleans Pelicans, Luka Doncic ha scritto un’altra pagina di storia in questa prima parte di stagione. Il giocatore sloveno sta facendo grandi cose con la maglia dei Dallas Mavericks, dimostrando una personalità e una capacità di adattarsi al gioco della NBA davvero fuori dal comune. nella sfida di questa notte il 19enne nato a Lubiana ha messo a segno sette triple diventando il più giovane nella storia ...

NBA 2019 - i risultati della notte (29 dicembre) : ai Clippers il derby di Los Angeles - sconfitte per San Antonio Spurs e Toronto Raptors : Ben dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Nella sfida cittadina tra Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, successo esterno per la formazione di Danilo Gallinari grazie ad un incontenibile Lou Williams. Sconfitta invece per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli sul campo dei Denver Nuggets. Cade anche Toronto, superata a sorpresa dagli Orlando Magic, mentre Oklahoma City vince con qualche difficoltà a Phoenix. Vittorie anche ...

NBA 2019 - Danilo Gallinari insegue l’All-Star Game : “Tifosi italiani - votatemi”. L’azzurro a caccia di un sogno : Danilo Gallinari sta disputando una buona stagione con i Los Angeles Clippers, il cestista italiano si sta esprimendo su ottimi livelli e si sta facendo sentire con una certa frequenza dall’arco dei tre punti. Il 30enne è ormai un punto di riferimento in questa squadra, ora attesa da otto partite in casa nelle prossime undici giornate della NBA: sarà un momento fondamentale della stagione che sarà determinante anche in vista dei ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 dicembre) : vittorie per Gallinari e Belinelli. Doncic sfiora la tripla doppia : Dieci partite nella notte NBA, che ha visto vincere entrambi i giocatori italiani. Si comincia da Danilo Gallinari e dai suoi Los Angeles Clippers, che si sono imposti per 127-118 in casa contro i Sacramento Kings. Dopo le super prestazioni delle ultime settimane, il Gallo chiude con “solo” 14 punti ed una prestazione negativa al tiro (4/11 totale). Sono decisivi dalla panchina i contributi di Lou Williams, devastante sul finire del ...

NBA 2019 - i risultati della notte (26 dicembre) : i Lakers superano i Warriors anche senza LeBron James - vittorie per Boston e Houston : La NBA a Natale è ormai una tradizione e anche quest’anno il meglio del basket americano si è vissuto sotto l’albero. Cinque partite ed ovviamente l’attesa era tutta per la grande sfida tra i Golden State Warriors e i Los Angeles Lakers: Steph Curry e Kevin Durant contro LeBron James in una sorta di rivincita personale per il “Re” dopo la sconfitta nelle ultime due Finals. Alla ORACLE Arena i californiani hanno ...

Top&Flop Western Conference NBA – Promossi e bocciati della prima parte di stagione 2018-2019 : NBA, i Top&Flop della Western Conference dopo un avvio di stagione davvero ricco di sorprese ad Ovest Il 2018 va in archivio e la prima parte della stagione NBA sta dando già spunti molto interessanti di valutazione. Alcune squadre stanno sorprendendo positivamente, altre invece sono da annoverare tra le delusioni più cocenti di questo avvio, anche se di certo il tempo per recuperare terreno c’è eccome. In questo speciale ci ...

Top&Flop Eastern Conference NBA – Promossi e bocciati della prima parte di stagione 2018-2019 [GALLERY] : La fine del 2018 regala già i primi verdetti parziali sulle sorti delle squadre NBA: analizziamo insieme Top&Flop della prima parte di stagione 2018-2019 Il 2018 volge ormai al termine e per tutti è tempo di bilanci. Anche in NBA è il momento di tirare le prime somme sulla stagione 2018-2019 che, contemporaneamente alla fine dell’anno, viaggia spedita verso il giro di boa della prima metà delle partite giocate in regular season. Alcune ...

NBA 2019 - i risultati della notte (24 dicembre) : Warriors battono Clippers (25 di Gallinari) con 42 punti e una magia di Curry - Lakers e Thunder battuti : L’ultima giornata di partite prima di Natale riserva al mondo NBA una grande varietà di sorprese, partite lottate, grandi prestazioni di singoli e, in generale, una bella scorpacciata di pallacanestro distribuita su 11 partite. Andiamo a vedere che cos’è successo. La prima pagina spetta al match tra Golden State Warriors e Los Angeles Clippers: lo vincono i campioni NBA per 129-127 allungando nel terzo quarto, rischiando di farsi ...

NBA 2019 - i risultati della notte (23 dicembre) : Gallinari batte il suo passato - Belinelli ko con Houston. Durant trascina Golden State : Sette partite nella notte NBA. Danilo Gallinari scendeva in campo contro il suo passato ed è stata una serata molto positiva per il giocatore italiano. I suoi Los Angeles Clippers hanno sconfitto 132-111 i Denver Nuggets, ex squadra proprio del Gallo e anche attualmente formazione in testa alla Western Conference. Un match che ha visto i californiani sempre in pieno controllo e nel quale Gallinari è stato il miglior marcatore, insieme al ...