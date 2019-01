Napoli | pistola utilizzata per le stese ritrovata nell' area archeologica di Forcella

Napoli - è un caso il bimbo neomelodico che canta impugnando una pistola : Il video del bambino che si esibisce in una canzone neomelodica, brandendo una pistola e sparando un colpo in aria è sintomatico di un profondo disagio sociale. Il consigliere regionale dei Verdi, ...

Napoli : in fuga dai carabinieri - lasciano lo zaino con una pistola e mezzo chilo di petardi : Una pistola a salve modificata e mezzo chilo di petardi : è quanto conteneva uno zaino che è stato abbandonato da quattro persone in fuga , a Napoli , dai carabinieri . I quattro, a bordo di due scooter, ...

Esplosione nel cuore di Napoli : bomba carta e colpi di pistola davanti al garage : Alle 5 i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti in vico Santi Filippo e Giacomo per l? Esplosione di una bomba carta davanti a un garage privato e di colpi d?arma da...

Napoli - compra una pistola per minacciare la moglie : arrestato : I Carabinieri della Stazione del quartiere di Napoli Marianella hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli a carico di un 35enne incensurato di ...

Napoli - bomboniere e confetti a forma di pistola e proiettili in casa di arrestato : bomboniere e confetti a forma di pistola e proiettili dorati, per ricordare il giorno della prima comunione di un nipote, sono stati trovati dai Carabinieri della compagnia Stella a Napoli in casa di una delle tre persone arrestate con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli su richiesta della Procura. L'articolo Napoli, ...