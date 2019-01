Napoli | ieri nuovo affondo per Barella | ecco la strategia con il Cagliari

Napoli - formiche sul viso di un paziente al Don Bosco/ Video - terzo caso in ospedale : arrivano i carabinieri : Napoli, formiche sul viso di un paziente all'ospedale San Giovanni Bosco. Video, terzo caso: arrivano i carabinieri del Nas

Ulivieri : “Cori razzisti? Ecco di chi è il problema. Il Napoli…” : Ulivieri CORI RAZZISTI – Renzo Ulivieri, presidente dell’AssoAllenatori ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte riguardo gli ultimi fatti accaduti. leggi anche —> il Milan ci prova per Gabbiadini: le ultime Il presidente dell’Assoallenatori ha parlato inizialmente dei cori razzisti verso i napoletani allo Stadio San Siro: “Il rispetto delle regole deve essere […] L'articolo ...

Ulivieri : “Cori razzisti? Ecco di chi è il problema. Il Napoli..” : Ulivieri CORI RAZZISTI – Renzo Ulivieri, presidente dell’AssoAllenatori ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte riguardo gli ultimi fatti accaduti. leggi anche —> il Milan ci prova per Gabbiadini: le ultime Il presidente dell’Assoallenatori ha parlato inizialmente dei cori razzisti verso i napoletani allo Stadio San Siro: “Il rispetto delle regole deve essere […] L'articolo ...

Napoli : in fuga dai carabinieri - lasciano lo zaino con una pistola e mezzo chilo di petardi : Una pistola a salve modificata e mezzo chilo di petardi: è quanto conteneva uno zaino che è stato abbandonato da quattro persone in fuga, a Napoli, dai carabinieri. I quattro, a bordo di due scooter, ...

Napoli : Costa - duro colpo inflitto ai 'datterai' - bene Capitaneria e Carabinieri : Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "L'azione Costante e capillare degli uomini della Capitaneria di porto e dei Carabinieri ha fatto registrare un nuovo ed importante successo nella lotta quotidiana alle illegalità ambientali". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa commenta il duro colpo inflitto ai

Napoli : Costa - duro colpo inflitto ai 'datterai' - bene Capitaneria e Carabinieri (2) : (AdnKronos) - La base logistica dei 'datterai', riferisce il ministero dell'Ambiente, si trovava a Pozzano, la zona dei lidi di Castellammare di Stabia, dove i pescatori di frodo avevano allestito il centro di ricarica di bombole per l’attività da sub. Nell'ambito dei controlli, i militari hanno seq

Razzimo Inter-Napoli - lo sfogo di Boateng : “Koulibaly sotto un treno! Ci odiano - serve segnale forte non spot e bandierine” : Il razzismo torna ad inquinare il mondo del calcio italiano. Lo sfogo di Kevin-Prince Boateng in merito ai fatti di Inter-Napoli è durissimo Inter-Napoli continua a far parlare di sè, purtroppo non per il calcio giocato. I tre punti e il risultato finale, lasciano spazio, tanto sulle pagine dei giornali, quanto nei salotti televisivi, agli episodi di violenza, fisica e verbale. Con il 2019 ormai alle porte, il mondo del calcio italiano ...

Il Napoli ritrova Meret : il portierino titolare con la Spal : Quella di domani sarà la sua partita. Con il Cagliari è rimasto a guardare, ancora non al 100%, ma adesso Meret non vede l'ora di scendere in campo contro la Spal. Da parte gli acciacchi e i problemi ...

Napoli - la rivolta dei consiglieri arancioni : 'Deleghe - vogliamo i poteri di Calabrese' : Infine - dopo tante chiacchiere di politica politicante - il Consiglio comunale svuotato dalle opposizioni ha votato anche atti che incidono positivamente sulla vita dei napoletani. Come l'...

Napoli - M5S all'attacco di de Magistris : 'Deleghe ai consiglieri? Abominio' : 'L'assegnazione di deleghe a consiglieri è un abominio giuridico e politico e noi le impugneremo il giorno dopo perché un consigliere ha un ruolo di controllo e di indirizzo e pertanto non può avere ...

Gassmann : 'Casa a Napoli? Sì - volentieri ma dovrò lavorare ancora un po'' : 'Casa a Napoli? Sì, volentieri: se lavoro ancora un po' magari posso permettermelo'. Gassmann a margine della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria scherza con i giornalisti, non si ...

Ritrovate le ragazzine scomparse ieri a Ischia : erano in uno shopping center a Napoli : Sono state rintracciate dai carabinieri in un noto centro commerciale di Napoli, Claudia e Marika le due quindicenni residenti rispettivamente a Forio e Ischia Porto, che da ieri mattina avevano fatto ...

Premio Napoli : in attesa dei vincitori - premiati Jhumpa Lahiri - Carpentieri e De Giovanni : In attesa di sapere chi trionferà tra gli autori finalisti della 64esima edizione, nel corso della cerimonia di gala in programma martedì 18 dicembre alle ore 19.00 al Teatro Mercadante, sono stati svelati i nomi dei vincitori delle tre sezioni speciali indicati dalla giuria tecnica. Su tutti spicca il riconoscimento alla scrittrice americana Premio Pulitzer Jhumpa Lahiri.Continua a leggere

Napoli - nasce un comitato di resistenza contro il declino politico. E io lo sostengo volentieri : Quando Marco Sarracino mi ha parlato di un manifesto riformista e di un comitato di resistenza contro il declino del Paese e di Napoli, gli ho detto immediatamente: “Sì, lo sostengo volentieri”. Vivo ormai tra Napoli e l’Irpinia, conosco entrambe e avverto tutti i limiti della periferia di una grande città e delle aree interne. Se qualcuno sale in cattedra per i convegni dal titolo “torniamo nelle periferie”, a me ...