Napoli | De Laurentiis si muove per giugno | nel mirino Kouamè e Lozano

Serie A : il Napoli di De Laurentiis punta Piatek e Kouamé (RUMORS) : Per rinforzare il proprio attacco, il Napoli guarda in casa Genoa. Christian Kouamé, attaccante del Genoa, sembra essere uno dei grandi obbiettivi di Aurelio De Laurentiis. L'attaccante ivoriano, classe 97, ha realizzato 3 gol in questa stagione al Genoa in 16 presenze. Il giocatore proprio per questi motivi piacerebbe molto ad Ancelotti, che lo vorrebbe tra le fila dei suoi attaccanti. Il problema sembrerebbe essere però l'alta valutazione del ...

Napoli - Ancelotti dice Barella : De Laurentiis ha pronta una proposta : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Giuntoli: «Cerco nuovi Cavani» Koulibaly miniera d'oro

De Laurentiis : 'Un felice 2019 ricco di gioie e soddisfazioni a tutti i tifosi del Napoli in Italia e nel mondo' : E infine auguri non solo ai nostri tifosi, ma anche a tutti i nostri simpatizzanti, ovunque nel mondo '.

Napoli - tutti vogliono Koulibaly : servono 120 mln per tentare De Laurentiis : Koulibaly è l'oggetto del desiderio di molti tra i più quotati club in Europa. L'avrebbe voluto, Maurizio Sarri, nel suo Chelsea, ma Aurelio De Laurentiis non gliel'ha permesso. Lo vorrebbe il ...

Mazzoleni condiziona Inter-Napoli - De Laurentiis aveva lanciato l’allarme : espulsione di Koulibaly assurda - due pesi e due misure sulla lite Keita-Insigne : Si è disputata la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si è concluso con il botto e con la partita tra Inter e Napoli. Successo nerazzurro con il punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez ma la partita è stata nettamente condizionata dall’espulsione di Koulibaly. Il difensore fino al momento dell’episodio era stato praticamente perfetto, un muro al centro della difesa azzurra. Ma ha ...

De Laurentiis : "Mazzoleni arbitra Inter-Napoli? Mi preoccupa" : Tempo di feste natalizie anche in casa Napoli. Come di consueto, il presidente De Laurentiis ha ritenuto importante fare il punto - ai microfoni di Radio Kiss Kiss - su diversi argomenti alla vigilia ...

Inter-Napoli - De Laurentiis : “Con Mazzoleni brutte esperienze” : DE Laurentiis Mazzoleni – “Mazzoleni arbitro di Inter-Napoli? Questo mi preoccupa perché con noi è sempre stato molto cattivo. Con lui ho avuto delle brutte esperienze”. Sono le parole del presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, sulla designazione dell’arbitro per il big match in programma a San Siro mercoledì sera. -> Leggi anche Arbitri Serie A, […] L'articolo Inter-Napoli, De Laurentiis: “Con ...

Inter Napoli - De Laurentiis 'Mazzoleni mi preoccupa'/ Il Presidente accende polemiche per la sfida di San Siro : Aurelio De Laurentiis si è fatto sentire per le designazioni di Inter Napoli, convinto che Pier Silvio Mazzoleni non fosse la scelta giusta.

Napoli - De Laurentiis 'Mazzoleni arbitra con Inter Non imparziale - mi preoccupa' : Napoli - E' Natale ed è tempo di auguri anche in casa Napoli. Come ogni anno ci pensa il presidente Aurelio De Laurentiis a rivolgersi ai propri tifosi facendo il punto su tanti argomenti, da Carlo ...

De Laurentiis : "Inter-Napoli? Preoccupa Mazzoleni" : 'Mazzoleni per la sfida contro l'Inter? Mi Preoccupa, con noi è stato cattivo e anche non sempre imparziale' . Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss commentando ...

Napoli - De Laurentiis : 'Contro l'Inter arbitra Mazzoleni? Sono preoccupato...' : Napoli - Merdoledì 26 dicembre a San Siro va in scena il big-match Inter - Napoli , ore 20.30, e Aurelio De Laurentiis non dorme sonni tranquilli: ' Mazzoleni designato per Inter-Napoli ? Mi preoccupa ...

De Laurentiis : «Mi preoccupa Mazzoleni per Napoli-Inter» : Intervista di Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli per gli auguri di Natale. Tra le varie cose, segnaliamo le sue dichiarazioni su Meret «Mai avuto dubbi su Meret, sennò non avrei pagato tutti quei soldi. È una persona esemplare: i suoi genitori sono sempre presenti, mai invadenti. È un’eccellenza italiana. È un portiere italiano, un portiere napoletano è al Parma in prestito. La Figc «La Serie A è un torneo molto sbilanciato, ...

Inter-Napoli affidata a Mazzoleni - la reazione di De Laurentiis è sorprendente : “con noi è sempre stato…” : Il presidente del Napoli non ha mandato già la designazione di Mazzoleni per il match tra Inter e Napoli La designazione di Inter-Napoli rischia di far andare storto a De Laurentiis il cenone della vigilia di Natale, considerando la reazione del presidente degli azzurri alla notizia che sarà Paolo Silvio Mazzoleni a dirigere la gara di San Siro. Marco Rosi/LaPresse Parole sorprendenti quelle del numero uno del club campano, che non ha ...

De Laurentiis : 'Mazzoleni per Inter-Napoli mi preoccupa' : NAPOLI - ' Mazzoleni per Inter-Napoli mi preoccupa, con noi è sempre stato cattivo ed anche non imparziale. Mi date una brutta notizia. Mi raccomando, comportatevi da persone per bene! Il VAR è stato ...