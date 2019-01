Nainggolan | il Ninja che finisce sempre nei guai

Ginevra Sozzi : "Con Nainggolan finita 10 giorni fa - al casinò c'ero anch'io". Ma il Ninja non ci sta : Non è certo un periodo tranquillo per Radja Nainggolan , che sta trascorrendo le vacanze in Sardegna con la famiglia, ma si trova al centro del gossip . Prima la scoperta delle notti brave al casinò , ...

Nainggolan - ritardi - liti e vizi : tutte le bravate del Ninja : Radja Nainggolan non ha mai accettato la definizione di 'Bad Boy', ammettendo però con brutale onestà i propri vizi, 'Bevo, fumo e non mi nascondo',. Ma ora alla lunga lista di bravate commesse in ...

Nainggolan - guai senza fine -il ninja di spalletti non giochera' inter-napoli : ecco perche' - Sport : Da gazzetta.it nainggolan Radja nainggolan non giocherà inter-napoli. 'Momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari', si legge nel comunicato pubblicato dall'Inter. Il ...

Inter : Handanovic modello per il calendario - Nainggolan si fa la barba con le stelle ninja : Proseguono i simpatici video natalizi dell' Inter in vista di Natale . Da Spalletti a Icardi , fino a Brozovic e Lautaro Martinez , in molti si sono già resi protagonisti di questa iniziativa del club ...

Infortunio Nainggolan - Spalletti non recupera il Ninja : le ultime : Infortunio Nainggolan – Poco più di 48 ore e sarà Juventus-Inter. Il derby d’Italia è atteso da tutti, potrebbe voler significare tante cose. I neroazzurri cercheranno di infliggere la prima sconfitta ai bianconeri, ma non sarà facile e in caso contrario la Juventus metterebbe ancora di più il turbo sul campionato. Si va verso il match […] L'articolo Infortunio Nainggolan, Spalletti non recupera il Ninja: le ultime proviene da ...

Infortunio Nainggolan : il Ninja recupera per la Juve? : Infortunio Nainggolan, RECUPERO PROBABILE PER LA JUVE- Non si può ancora parlare di buona notizia, ma possiamo parlare di spiraglio ottimista per Luciano Spalletti. L’Inter infatti potrebbe recuperare per la sfida contro la Juventus Radja Nainggolan, ai box da una settimana dopo la sfida in Champions contro il Tottenham. Il Ninja, che arrivava alla gara […] L'articolo Infortunio Nainggolan: il Ninja recupera per la Juve? proviene da ...