Moto Gp | Tapiro d' oro a Valentino Rossi | ' Non ho vinto niente nel 2018'

Moto - zero vittorie - Tapiro d'oro a Rossi : ANSA, - ROMA, 4 GEN - Tapiro d'oro a Valentino Rossi, che lo riceve sportivamente 'per non aver vinto neanche una gara nel 2018'. Il Dottore interrogato da 'Striscia la notizia' sul deludente ...

MotoGp - Valentino Rossi riceve il Tapiro d’Oro : “zero vittorie nel 2018 pesano. Sposarmi? Ecco cosa posso dirvi” : Il pilota pesarese ha ricevuto il premio di Striscia la Notizia per non aver vinto nemmeno una gara nel Mondiale 2018 Inizia con un premio il 2019 di Valentino Rossi, ma non si tratta di qualcosa di cui andarne fieri. Il Dottore infatti ha ricevuto il Tapiro d’Oro, la cui consegna verrà trasmessa nella puntata di Striscia la Notizia che andrà in onda questa sera, venerdì 4 gennaio. Valerio Staffelli ha incontrato personalmente il ...