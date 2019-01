Moavero in Usa | per Donald Trump su F35 e Muos non si può negoziare

huffingtonpost

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Theti dà carta bianca, sempre nell'ottica di "America first", ma non fa sconti. Ti riconosce un ruolo primario nella disastrata cabina di regia sulla Libia (geopoliticamente parlando, un Paese irrilevante per Washington), plaude per la linea della fermezza sui migranti, ma sui programmi di spesa che stanno a cuore all'amministrazione(Nato, F-35,) non c'è niente da, solo impegni da rispettare. Perchéavrà pure una sincera simpatia personale per "l'amico Giuseppe" (Giuseppe Conte, presidente del Consiglio), i falchi del suo entourage, a cominciare dal Consigliere per la Sicurezza Nazionale, John Bolton, vedono in Matteo Salvini il sovranista anti-Ue su cui puntare – in una recente intervista, Steve Bannon, già "chief strategist" del presidente Usa ha parlato dell'Italia gialloverde come del "centro ...