Milano | donna muore sola e povera | i vicini scoprono che è milionaria

Botti Capodanno - gravi un ragazzo a Milano e una donna ad Avellino : Botti Capodanno, gravi un ragazzo a Milano e una donna ad Avellino Nel Napoletano si contano 37 feriti, tra loro un 12enne che ha perso un dito e una 37enne. Nel Milanese un giovane gravemente ustionato dall’esplosione di un petardo. Gli interventi dei vigili del fuoco per Botti e incendi sono stati 658 in tutta ...

Milano - richiedente asilo prende a pugni una donna per rubarle la borsa : arrestato : Bruttissimo fatto di cronaca questa mattina in pieno centro a Milano, precisamente in Piazza della Repubblica, dove un cittadino straniero di origini gambiane ha letteralmente preso a pugni in faccia una donna di 32 anni, originaria del Kenya, che stava passeggiando tranquillamente per le vie del capoluogo lombardo. Sul posto si trovava una pattuglia dei Carabinieri del Norm della stazione Duomo, che preso atto di quanto stava accadendo, ha ...

Milano : perde il portafogli ma una donna lo riconsegna intatto ai carabinieri : Una vicenda molto particolare, e inconsueta allo stesso tempo, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Milano, precisamente nel piccolo comune di Binasco. Una prostituta presente su una strada provinciale nell'hinterland milanese, dove ogni sera le 'lucciole' attendono i loro clienti, si è resa protagonista di un gesto di molto onesto. La donna ha riconsegnato indietro in maniera intatta un portafogli ritrovato nei pressi di un ...

Milano. Dal 19 dicembre La Madonna col bambino di Carlo Francesco Nuvolone : Il Municipio 7, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, invita tutti i cittadini a visitare l’esposizione

MADONNA PICCHIATA/ Poster choc a Milano - dietro uno slogan banale c'è una "imitazione"… - IlSussidiario.net : A Milano per la giornata contro la violenza alle donne è comparsa una MADONNA con il volto sanguinante. Ma aleXsandro Palombo non è stato originale.

"Prezzo killer". La pubblicità di una donna uccisa per promuovere il Black Friday indigna Milano : rimossa : "Ecco un esempio da non seguire" scrive il sindaco di Milano Beppe Sala postando su facebook l'immagine di una pubblicità shock - con l'immagine di una donna uccisa accostata alle promozioni del Black Friday - che era in vetrina nel negozio del marchio Philipp Plein in corso Venezia, a Milano. La pubblicità, segnalata da molti come offensiva, è stata rimossa dal Comune.La campagna è visibile anche sul profilo ...

Donna morta in un incidente stradale a Milano : alla guida dell'auto il cantante di X Factor Michele Bravi : Il vincitore del talent show guidava un'auto del car sharing che giovedì sera a Milano ha investito la Donna in moto. Avrebbe fatto un'inversione vietata. Rischia l'accusa di omicidio stradale, annullati tutti i concerti

Sabato inaugura il Centro Milano donna Municipio 6 : Alle ore 10:30 di Sabato 24 novembre si terrà l’inaugurazione del nuovo Centro Milano Donna di viale Faenza 29. Sarà

Milano. Municipio 6 Sportello Telefono Donna : Iniziativa del Municipio 6 in collaborazione con l’associazione “Telefono Donna”. Grazie alla sinergia saranno attivate una serie di attività e

Milano - pubblicità con donna in lingerie ritenuta volgare e allusiva : rimossa : È polemica a Milano su alcuni cartelloni pubblicitari ritraenti una donna in lingerie e provocante, vicino a un contenitore di olio per i motori. Tali réclame sono state ritenute volgari e sessiste da molti e, alla fine, l'amministrazione comunale ha deciso di farle rimuovere. Nelle ultime ore è partita la rimozione dei cartelloni in numerose zone delle periferie milanesi, come Lambrate e Forlanini. Cartelloni pubblicitari simili erano stati ...

Flash mob a Milano contro l'ufficio postale che ha cacciato una donna somala : L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione femminista Non Una di Meno, in vista del corteo nazionale contro "le politiche patriarcali del governo" e contro il ddl Pillon del 24 novembre a Roma. Il caso di discriminazione era stato sollevato dall'Espresso Nera italiana cacciata dall'ufficio postale: «Lei qui non può entrare»" Caso donna somala cacciata dalle Poste, il Flash mob di Non Una Di Meno"