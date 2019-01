Migranti,Malta replica a parole Di Maio

: #DiMaio, 'accoglieremo donne e bambini delle 2 navi ong. Malta li faccia sbarcare. Italia dà come sempre lezione a… - Agenzia_Ansa : #DiMaio, 'accoglieremo donne e bambini delle 2 navi ong. Malta li faccia sbarcare. Italia dà come sempre lezione a… - Avvenire_Nei : Avvenire a bordo della Sea Watch - repubblica : ?? Migranti, Di Maio a Malta: 'Fate sbarcare subito donne e bambini, noi li accoglieremo' -

"Piuttosto che fare tali dichiarazioni controe la solidarietà europea, l'Italia dovrebbe partecipare al ricollocamento deiattualmente in corso". Così in una nota, il ministro degli Interni diMichael Farrugiaal governo italiano sulla vicenda deia bordo delle due navi delle Ong. In particolare a Didice: "Il governo diraccomanda al vicepremier di valutare questi fatti prima di fare dichiarazioni pubbliche ed evitare di farne di simili in futuro".(Di venerdì 4 gennaio 2019)