Migranti su navi di Sea Watch e Sea Eye

Migranti sulle navi Sea Watch e Sea Eye : Il vicepremier M5S: «Pronti a dare una lezione a tutta l’Europa». Ma il ministro dell’Interno dice no

Migranti - Sea Watch3 da 14 giorni in attesa di un porto : due navi delle ong portano rifornimenti : Due navi delle ong Sea Watch e Mediterranea sono partite questa mattina, in missione congiunta, con due imbarcazioni da Malta per portare rifornimenti alla nave "che ormai da 14 giorni attende l'assegnazione di un porto sicuro per le 32 persone, donne, uomini e bambini, salvate nel Mediterraneo centrale il 22 dicembre".Continua a leggere

Migranti a bordo delle navi - l'Afro Napoli : 'Pronti a ospitarli' : Migranti e mancato attracco nei porti: l'Afro Napoli, società multetnica iscritta al campionato di Eccellenza, torna a far parlare di sé. Il presidente Antonio Gargiulo ha dato la sua 'disponibilità a ...

Migranti - Ue sollecita sbarco navi Ong : 16.30 Il commissario europeo per la migraziove Avramopoulos ha contattato "direttamente" alcuni Stati membri dell'Ue, affinché si arrivi a un rapido sbarco dei Migranti sulle navi Ong Sea Watch e Sea Eye, che da oltre 10 giorni vagano per il Mediterraneo in attesa di un porto sicuro. Il commissario "ha invitato tutti gli Stati membri a fornire sostegno e contribuire a uno sforzo comune". Malta ha intanto concesso alle 2 navi l'ingresso nelle ...

Ong - navi senza approdo : ' aiutateci'. 49 Migranti a bordo : Le due navi delle ong tedesche, Sea Watch e Sea Eye da 11 giorni cercano un porto dopo aver salvato persone. Peggiora il tempo. Un responsabile: 'Ci siamo rifiutati di consegnarli alla guardia ...

Migranti - Sos delle navi delle Ong senza per approdo nel Mediterraneo : 'Daceti un porto' il grido d'allarme lanciato all'Europa dalla Sea Watch e dai compatrioti tedeschi della Sea-Eye, rispettivamente con 32 e 17 profughi a bordo -

Migranti - il grido d aiuto dalle due navi umanitarie tedesche 'Abbiamo bisogno di un porto subito' : Oggi è il nono giorno in mezzo al mare e non si intravede nessun approdo per i 32 Migranti a bordo della Sea Watch, la nave della Ong tedesca che il 22 dicembre ha soccorso un'imbarcazione in ...

Thuram - il razzismo e la violenza : 'Finché ci saranno politici italiani che lasciano morire i Migranti sulle navi...' : IL MONDO IN CUI VIVIAMO - 'Viviamo in un mondo assurdo. È come se fossimo tutti su una sola grande barca che ha una falla enorme a poppa, con quelli che sono a prua che pensano che la falla non li ...

Migranti - Natale in mezzo al mare per la Open Arms : "Navighiamo verso Algeciras" : La nave della Proactiva dovrebbe arrivare in Spagna il 28 dicembre. A bordo 311 persone, molti i bambini

Migranti - le navi Ong tornano in mare : «Dobbiamo difendere i diritti umani». L'Onu attacca l'Italia : Le navi delle Ong tornano in mare. L'obiettivo? «difendere i diritti umani», dicono i responsabili, e garantire le operazioni di ricerca e soccorso dei Migranti. L'annuncio arriva...

