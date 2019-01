Migranti, Salvini: "Non cambio idea"

: A #Salvini serve lo “scalpo” delle #ONG per rifiatare dal fallimento della manovra economica: in un mese sono arriv… - AlessiaMorani : A #Salvini serve lo “scalpo” delle #ONG per rifiatare dal fallimento della manovra economica: in un mese sono arriv… - AlessiaMorani : #Nardella propone una soluzione che non violi il decreto #Salvini e salvaguardi la sicurezza dei cittadini di… - giornalettismo : Tre episodi nel curriculum di #Salvini. Tre inviti alla disobbedienza contro alcuni provvedimenti legiferati dal Pa… -

"Una nave tedesca e una nave olandese, in acque maltesi. Ma ad accogliere dovrebbe essere ancora una volta l'Ital'Italia. La nostra Italia che ha già accolto quasi un milione di persone negli ultimi anni, la nostra Italia dove più di un milione di bambini vive in condizioni di povertà assoluta". Cosìsu Facebook sulle due navi in balia del mare da 22 giorni. "Il traffico di esseri umani -aggiungeva fermato.Possiamo inviare a bordo medicine, cibo, ma basta ricatti.Io non", conclude.(Di venerdì 4 gennaio 2019)