Migranti | Conte-Di Maio | Malta faccia sbarcare donne e bambini e li accoglieremo in Italia

Migranti - la lettera di Matteo Orfini a Giuseppe Conte : “Apri i porti - sei tu che devi decidere” : Il presidente del Pd, Matteo Orfini, invia una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, invitandolo ad aprire i porti italiani e accogliere le due navi Sea Watch e Sea Eye, con a bordo i 49 Migranti soccorsi in mare negli scorsi giorni: "Le chiedo di aprire i porti, se sceglierà di mantenerli chiusi, lei sarà artefice di una barbarie".Continua a leggere

Migranti - Orfini a Conte : “A nome del Pd le chiedo di far sbarcare i 49 in mare”. Malta apre il porto ai 32 di Sea Watch : Una lettera indirizzata a Giuseppe Conte per chiedergli di aprire uno dei porti italiani e far sbarcare i 49 Migranti che da 12 giorni sono a bordo delle navi delle ong Sea Watch 3 e Sea Eye. E’ firmata da Matteo Orfini, presidente del Pd, che si rivolge al presidente del Consiglio a nome del partito. Negli stessi minuti in cui l’esponente dem rende nota la missiva Malta accetta di aprire il porto de La Valletta ...

Incontro tra il Papa e Conte - udienza fissata da tempo : sullo sfondo il tema dei Migranti : di Franca Giansoldati CITTA' DEL VATICANO - Auguri di Natale tra Papa Francesco e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: si vedranno stamattina, in Vaticano, nel corso di una udienza annunciata ...

Migranti - Global Compact firmato 'in anticipo'/ 164 Paesi sottoscrivono testo Onu : Conte e Trump assenti : Global Compact dell'Onu: Migranti, firma di 164 Paesi in Marocco, mancano per ora Italia, Usa e i membri di Visegrad. L'Italia attende il voto in Parlamento

Migranti - pm Ragusa chiude indagini su Open Arms : contestata anche la violenza privata con Viminale parte lesa : La Procura di Ragusa ha emesso un avviso di conclusione indagini sullo sbarco, il 15 marzo scorso, di 216 Migranti a Pozzallo nei confronti del comandante della nave Proactiva Open Arms, Marc Reig Creus, di 42 anni, e della capo missione Ana Isabel Montes Mier, di 31 anni. I reati ipotizzati sono violenza privata e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La Procura di Ragusa ha individuato come parte lesa il ministero dell’Interno. La ...

ROMA - SGOMBERO EX FABBRICA PENICILLINA/ Migranti per strada con le valigie - Salvini contestato dai residenti : ROMA, SGOMBERO dell'ex FABBRICA di PENICILLINA. Ultime notizie, edificio non verrà abbattuto. Salvini, 'presto nuovi interventi'. contestato Casu

Conte : Global compact non dà la stura a ingresso Migranti : Roma, 1 dic., askanews, - Giuseppe Conte conferma la sua posizione favorevole al Global compact che, spiega, non darà 'la stura all'ingresso indiscriminato di migranti' in Italia, ma assicura che si '...

Patto Onu sui Migranti - lo strappo Salvini-Conte Global compact : cos’è : Il governo non si presenterà il 10 e l’11 dicembre a Marrakesh per l’adesione al global compact, aspetterà che sia il Parlamento a decidere, ma la questione è rimandata a chissà quando

Migranti - governo diviso sul Global CompactSpaccatura M5s-Lega anche a BruxellesConte : "La decisione spetta al Parlamento" : Lega e M5s divisi sul Global compact for migration, il patto internazionale per garantire a livello internazionale una "migrazione sicura, ordinata e regolare". Conte si era impegnato davanti all'Onu, ora dichiara che la decisione spetterà al parlamento. Protesta il Pd

Sui Migranti Salvini detta la linea a Conte : "Il Global Compact non si firma" : Sulle politiche per l’immigrazione Matteo Salvini ricompone l’asse con i paesi sovranisti di Visegrád e annuncia che, il prossimo 10 e 11 dicembre, in occasione della riunione intergovernativa di Marrakech, in Marocco, l’Italia non firmerà il Global Compact per i rifugiati e i migranti (GCM). O megl

Global compact sui Migranti - Salvini smentisce e scavalca Conte : “Non lo firmeremo” : L'Italia non firmerà il Global compact sui migranti l'11 dicembre: ad annunciarlo è stato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, smentendo quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'Assemblea generale dell'Onu quando dichiarava il pieno sostegno del governo al patto per le migrazioni.Continua a leggere

Salvini annuncia lo stop al Global Compact Onu sui Migranti. Conte : deciderà il Parlamento : Il vicepremier leghista frena sull’accordo internazionale per «una migrazione sicura, ordinata e regolare. L’Italia non andrà a Marrakesh e non firmerà alcunché»