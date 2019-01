Michela Persico incendia le vacanze invernali | alle Maldive con Rugani

Lady Rugani alle Maldive con il suo calciatore - Michela Persico super sexy a capodanno [FOTO E VIDEO] : Daniele Rugani per capodanno è volato alle Maldive con la sexy fidanzata Michela Persico, il calciatore della Juventus saluta il 2019 accanto alla sua dolce metà Daniele Rugani e Michela Persico sono alle Maldive. Il calciatore della Juventus e la soubrette italiana sono volati nella calda meta vacanziera per godersi un po’ di relax e temperature miti. Approfittando della pausa del campionato e dei festeggiamenti per l’inizio ...