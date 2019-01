Mia e il Leone Bianco film al cinema: cast, recensione, curiosità

cubemagazine

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Mia e ilè uno deialquesta settimana in uscita nelle sale giovedì 17 gennaio 2019. La pellicola diretta da Gilles de Maistre ha come protagonisti Daniah De Villiers e Mélanie Laurent. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEMia e ilal: scheda eGENERE: Drammatico, Family ANNO: 2018 REGIA: Gilles de Maistre: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan, Lionel Newton, Tessa Jubber, Brandon Auret DURATA: 98 Minuti Mia e ilal: trama Mia è solo una bambina quando stringe una straordinaria amicizia con Charlie, un leoncinonato nell’allevamento di felini dei genitori in Sudafrica. Per anni, i due crescono insieme e condividono ogni cosa. Ormai quattordicenne, Mia ...