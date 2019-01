Mercato usato | in frenata a dicembre 2 e 4 ruote 2018 positivo per le auto | +4 | 7%

Osservatorio Findomestic - In Italia il Mercato dell'usato vale più del nuovo : Il mercato automobilistico Italiano vede primeggiare le auto usate sulle nuove. Lo certifica l'Osservatorio Consumi Findomestic 2018, realizzato in collaborazione con Prometeia, da cui emerge come i veicoli di seconda mano siano prossimi a chiudere l'anno con un giro d'affari di 18,945 miliardi di euro, contro i 17,57 miliardi delle neo-immatricolate.Un 2018 in contrazione. Secondo le stime di Prometeia, il 2018 si chiuderà con 1,932 milioni di ...