Maradona | mistero risolto ma sale la preoccupazione | ricoverato d’urgenza

: #Messico, mistero #Maradona: per i #Dorados riparte il campionato, ma lui non si trova - Sport_Mediaset : #Messico, mistero #Maradona: per i #Dorados riparte il campionato, ma lui non si trova - cmdotcom : Ansia per Maradona: è ricoverato in Argentina, dovrà essere operato - geogiuseppe1 : RT @cmdotcom: Svelato il 'mistero' di #Maradona : è ricoverato in Argentina, dovrà essere operato nelle prossime ore -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Diego Armandoè statod'urgenza e si trova alla clinica Olivos di Buenos Aires. Il Pibe de Oro si è sottoposto a degli esami prima di tornare in Messico, dove allena i Dorados, una formazione di Serie B, ma è statoin ospedale per un'emorragia gastrica, causata da uno dei due bypass