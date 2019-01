Mantero | M5s | | decreto sicurezza incostituzionale e stupido

Decreto Sicurezza - polemica del senatore Mantero (M5S) : 'E' stupido e incostituzionale' : Mentre continua la protesta dei sindaci contro il Decreto Sicurezza voluto dalla Lega e da Salvini, adesso si accendono alcune voci dissenzienti anche all'interno della maggioranza. Matteo Mantero, senatore del M5S e vicino alle posizioni del presidente Fico, ha affermato che questo è un Decreto 'stupido e incostituzionale'....Continua a leggere

Eutanasia - il senatore M5s Mantero deposita ddl. Associazione Coscioni : “Già 62 adesioni all’intergruppo sul fine vita” : Un disegno di legge sull’Eutanasia è stato depositato in Senato dal parlamentare M5s Matteo Mantero. E intanto, secondo l’Associazione Coscioni, sono già 62 le adesioni all’intergruppo parlamentare sul fine vita: tra loro ci sono 24 esponenti 5 stelle, 11 del Pd, uno di Forza Italia e nessuno della Lega. Dopo che la Consulta il 24 ottobre scorso ha deciso di dare un anno di tempo al Parlamento per legiferare sul tema, qualcosa ...

