Manchester United | Solskjaer porta la squadra in ritiro a Dubai | tutte le foto del resort

Manchester United - Glazer all'incasso : in tre anni 45 milioni di dividendi : Il club ha distribuito 11,7 milioni di sterline alla famiglia. Una cifra che si somma a quanto già incassato dai Glazer nelle due stagioni precedenti.

Calciomercato Inter - proposto al club nerazzurro un giocatore del Manchester United : la situazione : Il club di Zhang Jr. punta De Paul per il mercato estivo e intanto valuta un giocatore del Manchester United proposto nelle ultime ore Il mercato invernale è iniziato, l’Inter si muove già per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Sono tante le trattative aperte, sia in entrata ma anche in uscita, con Miranda che smania per trovare una nuova sistemazione. AFP/LaPresse L’obiettivo è quello di giocare ...

Pronostico Manchester United vs Reading - FA Cup 5-1-2019 e Analisi : Manchester United-Reading, sabato 5 gennaio. La FA Cup per riprendere la strada tracciata. Il Manchester United è pronto a tornare in campo col Reading per il secondo turno della Coppa d’Inghilterra. I Red Devils arrivano da quattro vittorie consecutive in Premier e Lukaku e compagni sono reduci dal successo sul campo del Newcastle nell’ultimo turno. Ma guai a sottovalutare il Reading, nonostante occupi la penultima posizione in ...

Manchester United - Solskjaer si gioca la conferma : il messaggio del tecnico : “Non voglio andare via”. E’ il pensiero di Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United arrivato ai Red Devils dopo l’esonero di Mourinho nella veste di traghettatore fino al termine della stagione, impatto straordinario con 4 vittorie nelle prime 4 gare ed a un successo dal record di sir Matt Busby. Nelle ultime partite 14 gol realizzati e 3 subiti ma, soprattutto importante balzo in classifica e -6 dal ...

Premier League – Piatto pareggio per il Chelsea di Sarri - bene il Manchester United : tutti i risultati della 21ª giornata : I risultati da tutti i campi della 21ª giornata di Premier League: Piatto pareggio per il Chelsea di Sarri E’ terminata la 21ª giornata di Premier League: tante sfide in questa seconda gelida giornata del 2019 in attesa del big match di domani tra Manchester City e Liverpool. Un Piatto 0-0 per il Chelsea di Sarri, che ha ospitato in allo Stamford Bridge il Southampton. Vittoria per il Crystal Palace, che ha trionfato in trasferta ...

Manchester United - prima visita di Ferguson dopo il malore : Lo scorso 5 maggio Ferguson venne operato in ospedale dopo un’emorragia cerebrale, adesso si è recato in visita a Carrington, il centro di allenamento del Manchester, in passato il 77enne Ferguson era già stato invitato da Josè Mourinho ma non aveva potuto accogliere l’invito del portoghese per i problemi di salute. Adesso Ferguson ha deciso di andare in visita e ha trovato il suo ex allievo Gunnar Solskjaer: “Sir Alex si ...

Inter - Perisic potrebbe dire addio : su di lui Manchester United e Atletico Madrid : Ivan Perisic è uno dei giocatori che ha deluso maggiormente le aspettative nelle fila dell'Inter in questa prima parte della stagione. L'esterno croato, reduce da un Mondiale da protagonista, in cui ha contribuito a portare la Croazia in finale contro la Francia, segnando anche la rete del momentaneo 1-1, non ha fatto la differenza e, anzi, ha messo a segno solo tre reti in questa prima parte della stagione. Un rendimento che ha scatenato anche ...

Manchester United - Solskjaer ha già soppiantato Mourinho : che staffilata di Pogba allo Special One : Dopo la doppietta rifilata al Bournemouth, il centrocampista francese ha lanciato una frecciata allo Special One La cura Solskjaer funziona eccome in casa Manchester United, il manager norvegese ha cancellato in poco tempo lo spettro di José Mourinho, rivitalizzando una squadra spenta e opaca. AFP/LaPresse Il 4-1 con il Bournemouth rappresenta il terzo successo consecutivo dopo quelli con Cardiff e Huddersfield, dodici gol fatti e una ...

Probabili Formazioni Newcastle – Manchester United - Premier 02/01/2019 : Probabili Formazioni Newcastle – Manchester United, Premier 02/01/2019Il Newcastle aprirà l’anno affrontando un Manchester rigenerato dopo le ultime partite, forse grazie all’addio di Mourinho. Ai bianconeri serviranno sicuramente punti per allontanare la zona retrocessione mentre i Red Devils vorranno accorciare le distanze dal quarto posto, utile per conquistare un posto in Champions.Newcastle – Rafa Benitez cerca una vittoria per iniziare ...

Premier League - che show Pogba : doppietta! Il Manchester United vince 4-1 : Il campione del mondo beneficia al 50' di un lancio illuminante di David Luiz , stoppa il pallone di petto e di sinistro infila un non irreprensibile Guaita. Il Chelsea non soffre molto ma non riesce ...

Manchester United-Bournemouth 4-1 : Gol e Highlights. Pogba e Rashford che spettacolo : Premier League, 20^ giornata, Gol e Highlights Manchester United-Bournemouth 4-1: i Red Devils giocano una gara impeccabile. Decisivi Pogba e Rashford. Solskjaer nella storia.Il Manchester United travolge anche il Bournemouth e conquista la terza vittoria consecutiva e rimane ancora in corsa per la zona Champions League. Una partita dominata dall’inizio alla fine in cui i Red Devils hanno sempre gestito il possesso del pallone chiudendo di ...

Manchester United - Solskjaer : 'Martial e De Gea? Convincerò a farli rinnovare' - : Dipenderà da loro, ma quando sei al Manchester United è difficile trovare di meglio : sei nel posto migliore, nel più grande club del mondo . Io mi auspico di poter far sì che questi calciatori ...

Manchester United - Solskjaer pressa per il rinnovo di due big in scadenza : Il suo arrivo ha dato la scossa allo United, che ha raccolto 6 punti nelle ultime due uscite. Adesso, però, Solskjaer deve occuparsi anche del mercato, nella fattispecie dei rinnovi di Martial e De Gea, giocatori in scadenza a giugno. Il manager norvegese ha dichiarato di voler convincere lo spagnolo e il francese, pedine preziose dei Red Devils, a rinnovare. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Il club vuole che rinnovino, ...