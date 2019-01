Manchester City-Liverpool, bellezza e intensità della Premier

ilnapolista

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Rispettare le attese Ci sono i big match che tradiscono le attese, e quelli che le rispettano appieno. Due estremi, in mezzo lo spettro intermedio del calcio. Ecco,è stata una partita non grigia, estrema, crudele, quasi cruenta nella sua. Nella suaquasi ancestrale, puro english football con tutte le sfaccettature. Con tutte le nuove sfaccettature, perché laresta la, con le sue caratteristiche di atletismo necessario e logorante. Ma Guardiola e Klopp sono rimasti Guardiola e Klopp, una sfida infinita per due stili diversi, entrambi manichei eppure così lontani.Ieri ha vinto Guardiola, ma ha vinto in modo sporco. Ovviamente nessun tipo di complotto – anche se non è mancato il doppio caso arbitrale, un gol fantasma risolto con perfetto tempismo storico dalla Goal Line Technology e un’espulsione richiesta dal ...