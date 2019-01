Maltempo | rinviata la Campobasso-Sangiustese per neve

Rinviata per il Maltempo la Mostra Artigianato in programma a Santa Maria a Vico : Solo facendo sistema possiamo perseguire il progetto di avviare un sistema di rete e di sviluppo che proietti l'imprenditoria artigiana, l'economia, la cultura, il turismo di Terra di Lavoro in una ...

Sci alpino - SuperG Beaver Creek 2018 : gara rinviata per Maltempo. Nuovo programma - orario d’inizio e tv : Il SuperG maschile di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, è stato posticipato alle ore 19.30 italiane a causa delle avverse condizioni meteo che si sono abbattute sulla Birds of Prey. La gara doveva inizialmente incominciare alle ore 19.00 ma gli organizzatori hanno optato per posticipare il via di trenta minuti. Si attendono nuove notizie in merito, la gara è comunque a serio rischio. Di seguito il Nuovo ...