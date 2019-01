Maltempo Puglia | Coldiretti lancia l’allarme per animali e ortaggi

Maltempo - confermata l’Allerta Meteo in Puglia : peggioramento nella notte - neve a quote basse : Un peggioramento sensibile delle condizioni Meteorologiche è previsto per la notte in Puglia. La Protezione civile della Regione conferma l’arrivo di neve anche a quote basse e nelle zone costiere mentre oggi e la notte scorsa ha interessato le aree interne del Subappennino dauno e del Gargano nel foggiano e soprattutto la Murgia barese (in maniera copiosa Santeramo, Altamura, Gravina, Toritto, Cassano), oltre che le aree interne del ...

Maltempo Puglia : stop ai collegamenti con le Isole Tremiti : Il vento forte e gelido che soffia sulla Puglia ha reso impossibili i collegamenti da e per le Isole Tremiti che sono isolate. Nessun traghetto ha potuto lasciare il porto di Termoli a causa del mare forza 8. Gli ormeggi sono stati rinforzati mentre la capitaneria di porto ha diramato un avviso burrasca che prevede vento da nord a forza 8 e mare molto mosso. La protezione civile di Puglia ha dichiarato una allerta gialla per neve e vento a ...

Maltempo - Aeroporti di Puglia : possibili ritardi e cancellazioni : “In considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteo, con possibili precipitazioni nevose anche a bassa quota, Aeroporti di Puglia invita i passeggeri in partenza da Bari e Brindisi a raggiungere gli Aeroporti con congruo anticipo“. E’ la comunicazione fatta da AdP, la società partecipata dalla Regione Puglia che gestisce gli scali pugliesi in considerazione dell’andata di Maltempo presente sulla Regione e ...

Maltempo Puglia : attivati i centri operativi comunali della provincia di Barletta Andria Trani : Prosegue il monitoraggio della situazione meteo da parte della prefettura di Barletta Andria Trani: nel corso della mattinata è stata riattivata la circolazione dei mezzi pesanti limitatamente alla rete autostradale ed alle strade extraurbane principali, salvo rivalutazioni in relazione all’evolversi della situazione. Stamane, nella sala multirischi del Palazzo del Governo, il viceprefetto vicario Gaetano Tufariello ha presieduto una ...

Maltempo - ondata di gelo in Italia : Puglia e Basilicata imbiancate - : Fiocchi di neve e forte vento hanno interessato soprattutto il Centro-Sud del Paese con nevicate anche sulle coste e un drastico calo delle temperature. Criticità sulla strada statale ss7 Appia che da ...

Neve al Sud : dalla Puglia a Matera disagi per il Maltempo - interrotta circolazione dei bus : La Neve è caduta nella notte in diverse zone della penisola. dalla Murgia a Foggia si segnalano disagi legati al maltempo. A causa delle avverse condizioni meteo diversi autobus non circoleranno anche a Matera, la città dei Sassi che stamane si è risvegliata imbiancata. Polstrada: “Mettetevi in viaggio solo se necessario”.Continua a leggere

Maltempo Puglia : il prefetto di Taranto vieta la circolazione ai mezzi pesanti : In considerazione delle possibili nevicate previste per le prossime ore, il prefetto di Taranto ha disposto il divieto di circolazione di veicoli commerciali con massa superiore alle 7,5 tonnellate dalla scorsa mezzanotte fino a cessate esigenze sulla viabilita’ autostradale, statale e provinciale. Il provvedimento e’ stato adottato a seguito della riunione del Comitato Operativo Viabilita’ sentite le Prefetture limitrofe, la ...

Maltempo in Puglia : forti nevicate nel nord barese - superati i 10 cm tra Altamura e Santeramo : L'ondata di Maltempo di stampo artico è giunta sulla Puglia come ampiamente previsto nei giorni scorsi. La perturbazione sta coinvolgendo tutta la regione attraverso venti forti, temperature basse,...

Maltempo Puglia : neve e ghiaccio a Bari e Foggia - mezzi spargisale in azione : Nella Città metropolitana di Bari, dalle prime ore di questa mattina, secondo le modalità previste e con il coordinamento degli organi preposti nell’ambito di quanto approvato dal Piano neve della Prefettura, sulle strade interessate da gelo e neve vengono eseguiti gli interventi di spargimento sale necessario alla prevenzione delle formazioni gelive, nonché lo sgombero della coltre nevosa. Presso gli uffici della Città Metropolitana di ...

Maltempo Puglia : nella Bat divieto di circolazione per i mezzi pesanti : In previsione di nevicate e gelate la Prefettura di Barletta Andria Trani ha emanato un’ordinanza di divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema viario della provincia. I l provvedimento entra in vigore dalla mezzanotte e durerà fino a cessata esigenza, salvo rivalutazioni che saranno adottate sulla base di un ...

Maltempo Puglia - Emiliano : “Raccomando la massima prudenza - potrebbe ripetersi l’emergenza del 2017” : “L’emergenza potrebbe risolversi solo con qualche disagio oppure diventare di un livello importante come quella del 2017: lo sapremo nelle prossime ore. Per adesso occorre prepararsi a tutti i livelli: stiamo mettendo in atto tutte le necessarie precauzioni per garantire la massima sicurezza. Ai cittadini raccomandiamo massima prudenza e di evitare nelle prossime ore spostamenti non necessari con mezzi gommati se non si dispone di ...

