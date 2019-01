Maltempo | nevicata nel Barese | situazione critica su molte strade

Maltempo : prima nevicata nell’Oltrepò Pavese : prima nevicata stagionale in Oltrepò Pavese. La neve è scesa oggi in Valle Staffora, all’altezza di 7-800 metri. Sono caduti 5 centimetri: disagi limitati per il traffico. I fiocchi sono caduti anche nelle zone piu’ a valle, come Menconico (Pavia) e Sant’Alberto (Pavia), ma in questo caso non si e’ fermata. E’ una precipitazione che fa ben sperare per l’apertura della stagione sciistica nella zone montane ...