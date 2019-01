Maltempo e Neve al centro sud | Basilicata e Umbria sotto la neve | freddo intenso e disagi

Maltempo - Fs : “Confermati i piani neve e gelo per l’emergenza” : FS Italiane, con riferimento al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, ha predisposto anche per la giornata di domani, 4 gennaio, la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Molise, Campania. Puglia e Basilicata. A causa della presenza di nevicate e gelate, aggravate dal forte vento, a carattere di burrasca, che potrebbe peggiorare la situazione con particolari accumuli di neve, in ...

Maltempo : Sicilia nella morsa di vento - pioggia e neve : Da alcune ore si è abbattuta sulla Sicilia una violenta ondata di Maltempo con pioggia, forti raffiche di vento e temperature prossime allo 0. A Palermo e provincia la notte scorsa diversi alberi e rami sono stati spezzati finendo per strada. Questo ha richiesto l’intervento di numerose squadre di Vigili del fuoco. Un albero è caduto a Mondello in via Regina Elena, mente un altro si è spezzato sulla SS. 188 all’altezza di Palazzo ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Maltempo : il sindaco invita a limitare gli spostamenti per la possibilità di neve a bassa quota e le previste ... : «Invito i cittadini a limitare gli spostamenti veicolari solo in caso di stretta necessità per le giornate di oggi, giovedì 3 gennaio e domani, venerdì 4 gennaio 2019, quando sono previste condizioni ...

Emergenza Maltempo - Gruppo Fs Italiane : confermati i piani neve e gelo : Il Gruppo FS Italiane, con riferimento al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, ha predisposto anche per la giornata di domani, venerdì 4 gennaio, la fase di Emergenza lieve dei piani ...

Maltempo - confermata l’Allerta Meteo in Puglia : peggioramento nella notte - neve a quote basse : Un peggioramento sensibile delle condizioni Meteorologiche è previsto per la notte in Puglia. La Protezione civile della Regione conferma l’arrivo di neve anche a quote basse e nelle zone costiere mentre oggi e la notte scorsa ha interessato le aree interne del Subappennino dauno e del Gargano nel foggiano e soprattutto la Murgia barese (in maniera copiosa Santeramo, Altamura, Gravina, Toritto, Cassano), oltre che le aree interne del ...

Maltempo - nevica in Sicilia : mezzi spazzaneve e spargisale in azione : A causa dell’ondata di gelo che si sta abbattendo in queste ore anche in Sicilia, l’Anas ha attivato i mezzi per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade. I mezzi spazzaneve sono in azione in provincia di Messina, sulla strada statale 116 Randazzo-Capo d’Orlando dal km 3,000 al km 33,000, tra Floresta e Ucria, e sulla strada statale 289 “Di Cesaro'” dal km 15,000 al km 52,500, tra Cesaro’ e San ...

Maltempo Abruzzo - vento e neve : la Protezione Civile fa il punto della situazione : vento e neve in Abruzzo. Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca ha diramato il bollettino della Sala Operativa di Protezione Civile: “Nella giornata del 1 gennaio 2019, in seguito all’avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e all’avviso di criticità del Centro Funzionale d’Abruzzo con previsione di fenomeni nevosi fino a basse quote, la Sala Operativa Regionale ha ...

Maltempo - stop Sevel : la neve ferma la produzione per 2 turni : La neve ferma anche due turni produttivi alla Sevel di Atessa (Chieti) e il suo indotto per le difficolta’ lavorative dovute all’arrivo dei mezzi pesanti con i pezzi di ricambio, a seguito di ordinanze prefettizie di Chieti e province limitrofe, e l’impossibilita’ di molti lavoratori a raggiunge con i pulman e auto private lo stabilimento che produce i furgoni Ducato. La decisione e’ stata comunicata ...

Maltempo : neve a bassa quota in arrivo anche in provincia di Trapani : Per la possibilità di neve a bassa quota e previste burrasche e mareggiate, Nicola Rizzo, sindaco di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti veicolari solo in caso di stretta necessità per le giornate di oggi e domani. Per oggi l’avviso della protezione civile prevede “nevicate inizialmente a quote superiori a 600-800 metri, con quota neve in progressivo calo fino a 200-400 ...

Maltempo e neve tra Molise e Abruzzo : tir bloccati sulla SS650 Trignina : La Prefettura di Isernia ha emesso l’ordinanza di divieto di transito, su tutte le strade della provincia, per i mezzi superiori a 75 quintali, ma si sono comunque registrati disagi sulla SS650 Trignina con tir bloccati all’altezza di Bagnoli del Trigno. La Polstrada e i Vigili del Fuoco sono sul posto per riportare la situazione della viabilità alla normalità sulla statale che collega il Molise all’Abruzzo. L'articolo Maltempo ...

Maltempo : gelo e neve al sud : ANSA, - ROMA, 3 GEN - E' arrivata l'annunciata ondata di freddo, con neve che interessano soprattutto le regioni del sud. Temperature al di sotto dello zero e presenza di ghiaccio in Basilicata che ...

Neve al Sud : dalla Puglia a Matera disagi per il Maltempo - interrotta circolazione dei bus : La Neve è caduta nella notte in diverse zone della penisola. dalla Murgia a Foggia si segnalano disagi legati al maltempo. A causa delle avverse condizioni meteo diversi autobus non circoleranno anche a Matera, la città dei Sassi che stamane si è risvegliata imbiancata. Polstrada: “Mettetevi in viaggio solo se necessario”.Continua a leggere

Maltempo Campania : neve nel Sannio e in Irpinia - disagi per la viabilità : Prima nevicata invernale nel Sannio e nell’Avellinese: si registrano disagi alla viabilità, principalmente sulla SS87 che collega Benevento a Campobasso. I mezzi pesanti diretti a Campobasso sono rimasti bloccati nella zona industriale del capoluogo sannita. Problemi di viabilità anche in Alta Irpinia, dove la neve ha iniziato a cadere dal tardo pomeriggio di ieri: criticità lungo la SSS7 Bis Ofantina, tra Volturara Irpina e Conza della ...