Maltempo | disagi per il trasporto ferroviario | soppressi alcuni treni

Neve al Sud : dalla Puglia a Matera disagi per il Maltempo - interrotta circolazione dei bus : La Neve è caduta nella notte in diverse zone della penisola. dalla Murgia a Foggia si segnalano disagi legati al maltempo. A causa delle avverse condizioni meteo diversi autobus non circoleranno anche a Matera, la città dei Sassi che stamane si è risvegliata imbiancata. Polstrada: “Mettetevi in viaggio solo se necessario”.Continua a leggere

Maltempo Campania : neve nel Sannio e in Irpinia - disagi per la viabilità : Prima nevicata invernale nel Sannio e nell’Avellinese: si registrano disagi alla viabilità, principalmente sulla SS87 che collega Benevento a Campobasso. I mezzi pesanti diretti a Campobasso sono rimasti bloccati nella zona industriale del capoluogo sannita. Problemi di viabilità anche in Alta Irpinia, dove la neve ha iniziato a cadere dal tardo pomeriggio di ieri: criticità lungo la SSS7 Bis Ofantina, tra Volturara Irpina e Conza della ...

Maltempo Abruzzo : nevischio dalle prime luci dell’alba - pochi disagi : In Abruzzo si registra nevischio dalle prime luci dell’alba: non si segnalano particolari disagi. In considerazione dell’allerta meteo e per il timore di restare sprovvisti di generi alimentari di prima necessità, molte persone hanno preso d’assalto i supermercati nelle scorse ore. L'articolo Maltempo Abruzzo: nevischio dalle prime luci dell’alba, pochi disagi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : neve sulla Murgia barese e nel Materano - disagi per la circolazione dei bus : A causa della nevicata che da ieri sera sta interessando la Murgia barese, la circolazione dei bus gestiti dalle Ferrovie Appulo Lucane tra Altamura e Toritto è temporaneamente interrotta. Soppresse anche le corse bus con capolinea di partenza e arrivo a Toritto. La circolazione automobilistica è al momento attiva solo tra Grumo Appula e Bari. Per impossibilità di circolare all’interno della città di Matera, sono al momento soppresse le ...

Maltempo - disagi per i pendolari : treni soppressi sulla Campobasso - Venafro : La direzione regionale Campania e Molise di trenitalia ha attivato il 'Piano di emergenza lieve': diverse le corse interessate ISERNIA. A seguito della diramazione del bollettino di allerta meteo ...

Maltempo al Sud - bombe d’acqua e grandinate in Sicilia : danni e disagi da Palermo a Messina [FOTO] : 1/14 ...

Maltempo a Palermo - allagamenti e disagi : 9.25 Maltempo a Palermo, dove la pioggia battente dalla notte scorsa sta creando disagi con strade allagate, tombini saltati e auto impantanate. Si sono verificati alcuni incidenti automobilistici a causa delle strade allagate. Numerosi gli interventi in tutta la città e anche in provincia. Tante le chiamate giunte ai vigili del fuoco, che sono intervenuti nella zona dell'Addaura e del cimitero dei Rotoli. Alcune auto sono rimaste ...

Maltempo Sicilia : forti temporali nel Palermitano - allagamenti e disagi : forti temporali hanno investito nella notte il Palermitano: a causa delle intense precipitazioni si sono registrati disagi in città e in diverse località della provincia. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per strade allagate nella zona orientale di Palermo. Tante le segnalazioni giunte dalla zona dell’Addaura e del cimitero dei Rotoli. Auto sono rimaste bloccate dall’acqua a Ficarazzi, Bagheria e Casteldaccia. L'articolo ...

Maltempo nel reggino - alberi caduti e disagi : Reggio Calabria - Numerosi gli interventi di soccorso tecnico urgente, che fin dalle prime luce dell'alba stanno impegnando tutte le squadre dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. Il Maltempo che ...

Maltempo - cinque famiglie evacuate a Cosenza. Disagi a Rende : COSENZA - cinque famiglie residenti in una contrada di Cosenza, a ridosso del fiume Busento, sono state evacuate per precauzione a causa della pioggia che da ieri sta cadendo incessantemente sulla ...

Maltempo - tromba d'aria nel Salento : crolli e disagi nel Capo di Leuca - : Pioggia, grandine e vento hanno interessato soprattutto Tricase, Corsano, Morciano di Leuca e Patù , Lecce, . Danni a chiese, locali commerciali e case

Maltempo - tromba d’aria nel Salento : crolli e disagi nel Capo di Leuca : Maltempo, tromba d’aria nel Salento: crolli e disagi nel Capo di Leuca Pioggia, grandine e vento hanno interessato soprattutto Tricase, Corsano, Morciano di Leuca e Patù (Lecce). Danni a chiese, locali commerciali e case Parole chiave:

Maltempo Campania : disagi nel napoletano - allagamenti ad Afragola : Maltempo Campania - Forti piogge nel Golfo di Napoli, allagamenti ad Afragola. Maltempo Campania - Un'intensa fase di Maltempo sta interessando tutto il Centro Sud apportando forti piogge e intensi...

Maltempo centro-sud - disagi in Calabria : 13.28 La perturbazione in arrivo dall'Algeria sta portando rovesci e temporali sul nostro Paese e soprattutto al centrosud. Allerta arancione su Lazio,Basilicata e Calabria,gialla in Campania. Nel Catanzarese, a Cropani Marina, si è abbattuta una tromba d'aria.Caduti alberi che hanno tranciato i cavi dell'elettricità. E il tratto di linea ferroviaria di poco più di 20 Km compreso tra San Leonardo di Cutro e Cutro, nel Crotonese,è interrotto a ...