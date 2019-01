blogo

: RT @tvblogit: Made In Sud dal 25 gennaio 2019: Freccero vuole Stefano De Martino alla conduzione - filippo898 : RT @tvblogit: Made In Sud dal 25 gennaio 2019: Freccero vuole Stefano De Martino alla conduzione - tvblogit : Made In Sud dal 25 gennaio 2019: Freccero vuole Stefano De Martino alla conduzione - Varych4 : Made In Sud dal 25 gennaio 2019: Freccero vuole Stefano De Martino alla conduzione -

(Di venerdì 4 gennaio 2019). Il neo-direttore di Rai2 è riuscito a catalizzare l'attenzione dei media con la conferenza stampa tenuta ieri a Viale Mazzini, in cui il giornalista ha rivelato quali siano i suoi piani per la ristrutturazione della seconda rete della tv pubblica. Tra le trasmissioni da voler reintegrare nella programmazione settimanale, è stata menzionataIn Sud, il contenitore per comici meridionali in pausa da un anno a causa degli ascolti non entusiasmanti dell'ultima edizione, guidata da Gigi D'Alessio, Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci.Raggiunto da Radio CRC (Centro Radiodiffusione Campania) per ottenere ulteriori dettagli,ha svelato che la nuova stagione del programma comico della prima serata di Rai2 andrà in onda con qualche novità dal prossimo 25. Ecco il virgolettato riportato da Napoli Today: Fare tv è come fare il calcio. ...