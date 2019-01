Ma restano gli enigmi Simona Ventura e Raffaele

Galeazzi a Domenica In commuove tutti : "Mi restano da fare gli ultimi 500 metri" : Le parole del giornalista che, ospite di Mara Venier, ha fatto riferimento a una metafora sportiva per parlare dei problemi...

restano in carcere i 3 ultrà interisti. Per il Gip 'azione militare'. Rischi rappresaglia : Confermato il carcere per i tre ultrà interisti arrestati per rissa aggravata dopo gli scontri che hanno preceduto Inter Napoli. Il gip nell'ordinanza la definisce 'un azione militare preordinata e ...

Inter-Napoli - i 3 ultras restano in carcere. Gip : “Azione di stile militare preordinata. C’è il concreto rischio di rappresaglia” : Gli ultras nerazzurri arrestati per l’agguato ai tifosi del Napoli restano in carcere. È questa la decisione del gip Guido Salvini dopo gli interrogatori di garanzia di sabato, nel corso dei quali due dei fermati hanno ricostruito quanto accaduto e uno di loro ha accusato Marco Piovella, un capo dei Boys, di aver organizzato la spedizione di Santo Stefano, durante la quale è morto Daniele Belardinelli, ultras varesino presente come alcuni ...

Inter-Napoli - restano in carcere i tifosi accusati degli scontri. Gip : "Azione militare" : Per il gip l'attacco degli ultras dell'Inter ai tifosi del Napoli è stato "un'azione di stile militare, preordinata e avvenuta a distanza dallo stadio Meazza". Il magistrato, Guido Salvini, ha convalidato il fermo dei tre supporter nerazzurri arrestati con l'accusa di aver partecipato alle violenze. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni, Luca Da Ros, 21 anni, e Simone Tira, 31 anni - il magistrato ha disposto la custodia in carcere ...

Manovra - Tria in commissione Bilancio : “Evitata procedura Ue disastrosa. No tagli agli investimenti : restano 15 miliardi” : La procedura d’infrazione sarebbe stata “disastrosa”. L’ammissione del governo arriva attraverso le parole del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, durante l’audizione nella commissione Bilancio della Camera durante la quale il titolare del Tesoro ha difeso l’impostazione spiegando che l’attuale versione, in via di approvazione definitiva, “riduce la spesa corrente nel 2019 e non lo fa a ...

Conte : Lega e M5s restano uniti - gli elettori non capirebbero una rottura : Le forze che sostengono il governo hanno dato prova di responsabilità, e il lavoro proseguirà nell'interesse degli italiani. Lo assicura il premier Giuseppe Conte in un'intervista in apertura di prima ...

Saturno - agli anelli restano 100 milioni di anni : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Ecotassa solo su suv e auto di lusso. restano gli incentivi per elettrico e ibrido : Volkswagen, “per aver risolto il problema dell’inquinamento automobilistico producendo automaticamente meno emissioni quando le automobili sono sottoposte a test” (Foto: Sean Gallup/Getty Images) Tra le proposte più criticate della manovra finanziaria approvata alla Camera e ora al vaglio del Senato – ma ancora in attesa di un accordo con Bruxelles che potrebbe arrivare domani – c’era l’emendamento riguardante una Ecotassa per le automobili più ...

Ecotassa si cambia : restano nel mirino le auto per famiglie : Una reazione comprensibile poiché, al di là del danno ad un comparto strategico per la sfiancata economia tricolore, ha risvolti anche sul consenso elettorale in quanto le vetture che circolano nella ...

Ecotassa si cambia : restano nel mirino le auto per famiglie : Vatti a fidare, anche Matteo ha alzato bandiera bianca. Eppure Salvini, su questo punto, era sempre stato categorico. Anche la mattina successiva al voto notturno in Commissione su un emendamento che, ...

M5s - Renzi : “Vicenda azienda di famiglia? Di Maio dentro fino al collo. Se fai prestanome rischi fino a sei anni” : “Di Maio in questa vicenda c’è dentro fino al collo”, dice Matteo Renzi in diretta Fb parlando della vicenda dell’azienda di famiglia del vicepremier M5s. “Se accetti di fare il prestanome e renderti complice di una possibile sottrazione di patrimonio all’erario, fino a sei anni di pena prevista, fai un reato molto grave. Non è il problema che ha fatto lo steward o il pizzaiolo in nero, ma se il ministro vuol ...

Milano - carabinieri arrestano padre violento - figlio di 8 anni scrive : 'Siete supereroi' : Un paio di giorni fa i carabinieri della Compagnia Porta Magenta di Milano hanno ricevuto un biglietto di ringraziamento molto speciale. 'Siete dei supereroi fantastici', si legge nelle poche righe scritte in stampatello, 'salvate tutto il mondo, a volte anche sparando e parlando'. Il messaggio, che ha commosso l'intero Comando, è stato consegnato da un bimbo di soli 8 anni che, da quando era piccolo, è stato costretto, con la sorellina, a ...

Milano - arrestano il padre che picchiava la madre : il messaggio del figlio commuove l'Italia : Il bambino ha voluto ringraziare i carabinieri scrivendo per loro un bigliettino: ' Carabinieri salvate tutto il mondo a volte sparando e parlando. Siete dei supereroi fantastici Ciao!'.

Carabinieri arrestano il papà che picchia la mamma - il figlioletto li accoglie così : 'Siete super eroi' : 'Carabinieri salvate tutto il mondo, a volte sparando e parlando. Siete dei super eroi fantastici. Ciao!'. così ha scritto un bimbo di 8 anni dopo che il padre marocchino di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Milano, per ...