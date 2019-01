Luca e Paolo i nuovi epurati? Da ridere Se Freccero alza il calice di Luttazzi | ma sotto

Freccero "l'Epurator" - così il Partito democratico lo accusa di censurare Luca e Paolo : L'accusa è quella di censurare , arriva dal Partito democratico ed è rivolta a Carlo Freccero , neo direttore di Raidue: ' Epurati Luca e Paolo per leso Toninelli, imitato dal duo, ndr, e leso ...

"Freccero? Io e Luca stupiti" - parla Paolo Kessisoglu : "Io e Paolo epurati? parlare di epurazione mi pare esagerato perché siamo ancora su Rai2 con 'Quelli che il calcio'. Ma certo ci chiediamo il perché della chiusura di una striscia quotidiana con ...

Il Pd contro Freccero : 'Luca e Paolo cacciati dalla Rai per la gag su Toninelli' : Il Pd contro Carlo Freccero . Tutti i dem e in particolare due. Il senatore Salvatore Margiotta, mastino della Commissione di Vigilanza Rai , va all'attacco: 'Il direttore di Rai2 si è guadagnato sul ...

Rai2 - Freccero toglie Luca e Paolo : “Serve più approfondimento”. Il Pd lo attacca : “Epurati per la gag su Toninelli” : I cambiamenti che Carlo Freccero ha annunciato per Rai 2 scatenano le critiche del Partito democratico. Giovedì in conferenza stampa il neo-direttore della seconda rete nazionale ha illustrato quali saranno le principali novità, dal ritorno di Daniele Luttazzi, perché “finita l’epoca di Berlusconi e quella di Renzi ci mancherebbe che si proibisca la satira“, fino ai nuovi programmi in nome di una maggiore informazione, come una ...

Rai 2 - Carlo Freccero "cancella" Luca e Paolo : accuse di epurazione dal Partito Democratico : La conferenza stampa/show di Carlo Freccero, tenutasi a Viale Mazzini durante la giornata di ieri, ha prodotto innumerevoli notizie tra le quali troviamo la chiusura "ufficiosa" de I fatti vostri, Detto Fatto e Quelli che... dopo il TG, il programma di access-prime time con Luca e Paolo che verrà sostituito da un programma di informazione a cura del Tg2.Le reazioni politiche riguardanti soprattutto quest'ultima decisione non sono tardate ad ...

"Epurati Luca e Paolo" - Pd contro Freccero : Il Pd va all'attacco di Carlo Freccero che ieri, durante la conferenza stampa sulla sua nuova Rai2, ha annunciato l'intenzione di inserire un programma di approfondimento informativo dopo il tg delle ...

Rai 2 : Freccero toglie un programma a Luca e Paolo - The Voice si farà : È una Rai 2 che parte subito col piede sull'acceleratore, quella di Carlo Freccero, alla sua seconda esperienza da direttore del secondo canale. The Good Doctor, sdoppiamento e cambio titolo del programma Nemo, cancellazione dalla prima serata della serie NCIS e la messa in onda di repliche di fiction alla domenica sono solo alcune delle mosse annunciate dall'ideatore di Rai 4, il quale ha anche ammesso delle perplessità sulla messa in onda di ...

Quelli che... dopo il tg - cancellato il telegiornale satirico di Luca e Paolo : al suo posto un talk show : La mannaia del nuovo direttore di Raidue si è abbattuta anche contro Luca e Paolo e il loro 'Quelli che... dopo il Tg', il telegiornale satirico che va in onda proprio dopo il Tg2 delle 20.30. Lo show ...

Addio a Quelli che... dopo il Tg. Luca e Paolo : "Non sapevamo nulla - il programma andava bene" : Tra le prime vittime "sacrificali" della Rai 2 di Carlo Freccero ci sono Luca e Paolo. O meglio: c'è il loro programma quotidiano, Quelli dopo il tg, fino a novembre in onda dal lunedì al venerdì tra la fine del Tg2 delle 20.30 e l'inizio della prima serata. Quella fascia, da fine gennaio, sarà occupata da un programma di approfondimento politico."Non avevamo avuto comunicazioni in questo senso, ma non c'è problema", dicono i due comici ...

Roberto Bolle come Frankenstein - l'omaggio a Mel Brooks con Luca e Paolo : Sketch a ritmo di musica per il trio Roberto Bolle, Luca e Paolo. Nel suo show 'Danza con me', l'étoile dei 2 mondi, insieme ai due comici, ha omaggiato Mel Brooks con un balletto in bianco e nero. ...

#QCC – Quelli che il calcio – Quattordicesima puntata del 29/12/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. In questo sabato, il programma tornerà con la Quattordicesima puntata della […] L'articolo ...

#QCC – Quelli che il calcio – Tredicesima puntata del 22/12/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. In questo sabato, il programma tornerà con la Tredicesima puntata della […] L'articolo ...