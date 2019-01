Lombardia | nel 2018 polizia ferroviaria arresta 333 persone

Sicurezza stradale : in Lombardia 140 morti nel 2018 - +33% : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Nel 2018 sulle strade della Lombardia sono morte 140 persone, con un aumento del 33% sul 2017, in 123 incidenti, cresciuti del 24%. Delle vittime 37 sono decedute in incidenti autostradali e 103 sulla viabilità ordinaria. Sono alcuni dei dati diffusi dalla polizia strada

Lombardia : previsioni in crescita nel 2019 - industria a Milano +1 - 6% : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - Come sarà l’economia nel 2019? Le previsioni per il periodo 2018-2021 per Milano, Monza Brianza e Lodi nello scenario di ottobre 2018 stimano un aumento complessivo del valore aggiunto pari a +1,2%, trainato dall’incremento di costruzioni (+1,7%) e industria (+1,6%). Ben

Turismo - nel 2019 la Lombardia punta a valorizzare piccoli borghi : Milano, 3 gen., askanews, - Nel 2019 la Lombardia punta a valorizzare i suoi piccoli borghi come mete turistiche. Lo ha evidenziato l'assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e Moda, ...

Allarme smog in Lombardia : stop agli Euro 4 e limiti anche nel riscaldamento domestico - ecco tutte le misure : Da domani, primo gennaio, anche a Milano saranno attivate le misure antismog di primo livello previste dal Protocollo Aria delle regioni del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Tra queste, il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel Euro 4 tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di superare la temperatura di 19 gradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e il divieto di utilizzare sistemi ...

Emergenza incendi in Lombardia : boschi in fiamme nella bergamasca : Un vasto incendio ha interessato le montagne della bergamasca alimentato dai forti venti del pomeriggio, che hanno esteso le fiamme per chilometri. Quindici uomini e tre mezzi della squadra dell’Antincendio boschivo della Protezione civile di Palazzago e dei Vigili del fuoco di Bergamo, Zogno e Madone sono ancora in azione a Brumano, in Valle Imagna, per un vasto incendio in un bosco nei pressi del Rifugio Resegone. L’allerta è ...

Liste d’attesa - anche nella virtuosa Lombardia i conti non tornano. Strutture private : “Tempi raddoppiati nel 2018” : All’Humanitas, centro d’eccellenza alle porte di Milano, per una risonanza magnetica del cervello si attendono in media 618 giorni, quasi due anni. Per una biopsia all’esofago 580 giorni, una semplice mammografia ne richiede 517. Al Niguarda, l’ospedale più grande d’Europa, una prima visita dermatologica viene fissata in media a 450 giorni, dove “media” significa che c’è una parte alta della forbice che è meglio non conoscere. Ai tempi ...

Manovra : Toninelli - 1 mln in più a Lombardia per ripristino Ponte San Michele : Milano, 22 dic. (AdnKronos) - "Sono molto orgoglioso di annunciare che nella Manovra del popolo abbiamo stanziato 1 milione e mezzo di euro ulteriore, da erogare nel 2019 alla Regione Lombardia, per un rapido ripristino del Ponte San Michele, tra Calusco e Paderno D’Adda, e il potenziamento del tras

Previsioni Meteo Lombardia : tempo stabile - nebbie e foschie diffuse nelle ore più fredde : Nel consueto bollettino Meteo Arpa Lombardia prevede nei prossimi giorni un “flusso in quota dapprima da ovest poi da nord nordovest, associato ad un’area di alta pressione che nel corso dei prossimi giorni andrà a consolidarsi sull’Europa occidentale. La nostra regione si troverà sul bordo orientale di tale struttura: tale configurazione determinerà giornate in prevalenza stabili in pianura, caratterizzate da nebbie e foschie ...

Maltempo Lombardia : in Valtellina e Valchiavenna neve nella notte e crollo termico : crollo termico e neve in Valtellina e Valchiavenna nella notte: è tornato il sereno, ma le temperature si sono abbassate ovunque di diversi gradi e aumenta il rischio gelate, in particolare nelle ore serali. I passi alpini sono quasi tutti transitabili con catene montate o gomme da neve. Il Comando provinciale di Sondrio della Polstrada invita gli automobilisti alla massima prudenza. L'articolo Maltempo Lombardia: in Valtellina e Valchiavenna ...

Lombardia : debole scossa di terremoto nel bresciano zona Chiari - dati INGV ( 9 dicembre 2018) : Una debole scossa di terremoto è stata registrata e avvertita oggi 9 dicembre 2018, esattamente alle 21.27, sulla Lombardia orientale tra bresciano e bergamasco. Stando ai dati dell'INGV si è...

Lombardia : colletta alimentare - raccolte oltre 2mila tonnellate di cibo : Milano, 1 dic. (AdnKronos) - Sono state 2.080 le tonnellate di cibo raccolte in Lombardia in occasione della Giornata nazionale della colletta alimentare. "Ringrazio tutti i cittadini lombardi - ha detto l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini - che ha

“I cieli più belli d’Italia” : Capo di Lago nella Val Camonica in Lombardia è luogo ideale per l’Astroturismo : Tra le montagne della Valle Camonica, sulle sponde del Lago Moro sorge Capo di Lago, frazione del Comune di Darfo Boario Terme, piccolo borgo antico abitato da poco più di 20 persone. La destinazione lombarda, già ambita per una vacanza di salute e benessere tra terme, parchi, laghi e siti archeologici, da oggi si contraddistingue anche come luogo ideale in cui tornare ad osservare le stelle. Loretta Tabarini, a nome dell’associazione ...

Lombardia : Bolognini - 2 mln euro nel biennio contro povertà : Milano, 27 nov. (AdnKronos) - Uno stanziamento aggiuntivo di 400.000 euro per contrastare la povertà, così da arrivare a un totale di 2 milioni per il biennio 2019-2020. Lo ha approvato la Giunta regionale lombarda su proposta dell'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bol

Amianto - “nel 2017 duemila decessi in Lombardia” dovuti alla presenza di asbesto : duemila decessi in Lombardia nel solo anno 2017 per patologie legate all’asbesto, con Milano “capitale dell’Amianto con record di casi di mesotelioma”. La denuncia è di Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale sull’Amianto (Ona), durante la conferenza-seminario “Come difendersi sull’Amianto: responsabilità civili, penali e profili previdenziali“, organizzata martedì mattina con il ...