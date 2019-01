Locauto - La nostra intervista ad Agatino Di Maira

quattroruote

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Nata nel 1979 come società di leasing di auto,opera dal 1984 nel noleggio a lungo termine; dal 2006 è ancherent a car, con oltre 30 stazioni di noleggio a breve, 25 delle quali si trovano nei principali aeroporti italiani. Dallestate del 2013 è anche partner per il nostro Paese della multinazionale Enterprise rent a car. Ecco laallamministratore delegatoDiChe bilancio del 2018 potete tracciare per la vostra azienda?stato un anni positivo, con unulteriore crescita rispetto al 2017, ma preferisco non anticipare numeri fino a quando non avremo una situazione definitiva.Registrate una crescita della domanda da parte dei privati?La crescita in termine di domanda esiste, ma lasocietà anche per il 2018 ha preferito concentrare la propria attività sulle aziende e sulle partite Iva.Quali sono i servizi più richiesti? E ...