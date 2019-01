Lo scontro tra Giulia Grillo e l’Osservatorio malattie rare sui farmaci orfani e la legge di Bilancio : È uno scontro durissimo quello tra la ministra della Sanità, Giulia Grillo e l’Osservatorio delle malattie rare sulla legge di Bilancio e i cosiddetti farmaci orfani, medicine spesso costose ma necessarie alla prevenzione e al trattamento appunto delle malattie rare. farmaci che secondo l’Osservatorio sarebbero stati esclusi da un principio di tutela che era stato introdotto nella precedente legislatura, sotto il ...

Nancy Pelosi - speaker alla Camera. Lo scontro con Trump - tra impeachment e shutdown : L'impeachment è una procedura politica, non un'incriminazione giudiziaria, con cui un presidente viene messo davanti ai congressisti per una sorta di fiducia/rimozione. Si apre alla Camera dei ...

Esplosione in autostrada dopo lo scontro tra auto e camion : 7 morti e 8 feriti : È successo in Florida sull'Interstate 75 nei pressi di Gainesville nella contea di Alachua. L'incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte, ora italiana: subito dopo lo scontro tra alcune auto e due camion, le fiamme ne hanno avvolto le lamiere provocando il decesso di 7 persone, tra cui anche dei bambini. Altre 8 risultano gravemente ferite.Continua a leggere

Decreto Sicurezza - scontro Sindaci-Salvini. Conte media : "Pronto a incontrare Anci insieme al Ministro" : Torna caldo il tema migranti dopo il serrato botta e risposta tra il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e alcuni sindaci, in testa Leoluca Orlando , primo cittadino di Palermo, sull'applicazione ...

Decreto Sicurezza - lo scontro giudiziario tra Salvini e Comuni è un'arma a doppio taglio per entrambi : Uno scontro tutto politico che, se portato sul piano giudiziario, sarebbe condotto ad armi spuntate da entrambe le parti, con il rischio di dar luogo a un conflitto istituzionale tra apparati statali ed enti locali, con tempi lunghi e in terre inesplorate. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato ripercussioni legali nei confronti del sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo la decisione di "sospendere" l'applicazione del ...

Lo scontro tra i sindaci e Salvini sulla sicurezza - spiegato : Leoluca Orlando 'sospende' il decreto sicurezza e le norme sui richiedenti asilo, giudicandole "disumane" e "criminogene". Il sindaco di Palermo prende posizione contro le misure contenute nel decreto fortemente voluto da Matteo Salvini, incassando l'appoggio di altri primi cittadini e suscitando l'irritazione del titolare del Viminale. “Ne risponderanno penalmente” "Con tutti i ...

scontro tra bob sulle piste da sci : ferita bimba di 3 anni a Foppolo : Una bimba di soli 3 anni è rimasta ferita in modo grave in uno Scontro tra bob sulle piste di Foppolo, in alta valle Brembana nel Bergamasco. L’infortunio è avvenuto nel pomeriggio di oggi: la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi. E’ rimasto ferito anche un uomo di 33 anni nell’incidente sulla neve. Lo Scontro e’ avvenuto poco prima delle 16 lungo la pista K2 1. Sul posto sono giunte ...

Danimarca - scontro tra due treni sul ponte Great Belt : 6 morti e 16 feriti : Brutto fatto di cronaca questa mattina in Danimarca, intorno alle ore 8:00 locali, precisamente sul ponte noto come Great Belt, l'arteria ferroviaria e stradale che collega le isole di Selandia e Fionia. Per cause ancora da accertare, due convogli sono entrati in collisione frontalmente. Dalle prime indiscrezioni, e secondo quanto riportato anche dai media danesi, pare che a provocare il disastro sia stato un telone di uno dei due treni. ...

Danimarca - scontro tra due treni. Almeno sei i morti : Grave incidente ferroviario in Danimarca. Almeno 6 persone sarebbero morte questa mattina, mercoledì 2 gennaio 2019, nello scontro tra un treno merci e un convoglio passeggeri. Il disastro è avvenuto ...