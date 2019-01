L' Italia pronta ad accogliere donne e bambini delle navi Ong ferme a Malta Ma Salvini si

Ginnastica - il 2019 dell’Italia : le Fate del 2003 a caccia delle Olimpiadi - Vanessa Ferrari pronta per il rientro - Marco Lodadio vuole conferme : L’Italia della Ginnastica attendeva con grande ansia il 2019, la stagione del debutto tra le seniores delle Fate: la classe 2003 è ufficialmente diventata grande ed è pronta per fare il proprio esordio nell’artistica che conta. Le azzurrine hanno giganteggiato tra le under 16, hanno vinto la gara a squadre degli ultimi Europei di categoria e hanno spadroneggiato in tutte le competizioni internazionali a cui hanno preso parte nelle ...

De Magistris : Napoli pronta ad accogliere la Sea Watch. Salvini : i porti Italiani sono chiusi : Sarebbero tanti i modi per apostrofare i governanti del mondo e quelli italiani che per un po' di propaganda politica passeranno alla storia per quelli che hanno fatto morire persone in mare», ha ...

Conte : ok alla manovra del cambiamento - Italia pronta a ripartire : Roma, 30 dic., askanews, - 'Il 2018 si chiude con la prima manovra economica del Governo del cambiamento. Una manovra frutto di scelte di politica economico-sociale ben precise orientate a redistribuire ricchezza e a puntare sugli investimenti. Il tutto rispettando appieno la volontà espressa dagli elettori'. E' questo il commento che ...

La manovra è legge. Conte : 'L'Italia pronta a ripartire' : Roma, 30 dic., askanews, - L'aula della Camera ha approvato in via definitiva la legge di bilancio, con 313 sì e 70 no. La manovra aveva già passato ieri sera l'esame del voto di fiducia, superato con ...

Beach Volley – La Nazionale Italiana pronta per il 2019 : definite coppie e staff : Beach Volley: definite le coppie azzurre e lo staff per la stagione 2019 In vista della prossima stagione di Beach Volley sono stati definiti gli staff che seguiranno le sei coppie azzurre. Nel settore maschile i vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo saranno sempre guidati da Matteo Varnier (assistenti Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis), Alex Ranghieri – Marco Caminati da Gianluca Casadei e la coppia Enrico ...

La nuova Lexus ES Hybrid pronta al debutto sul mercato Italiano : La berlina premium sarà proposta esclusivamente in versione ibrida elettrificata ‘Self Charging Hybrid’ con un motore...

Sci alpino - sette Italiane al via del SuperG in Val Gardena : Nicol Delago pronta a stupire di nuovo : Delago ci riprova in Val Gardena: al via con il 26 nel SuperG. Apre la Rebensburg, la prima azzurra sarà Elena Curtoni, Brignone ha il numero 17 Due azzurre in più al cancelletto rispetto alla discesa: si gareggia ancora sulla Saslong, in Val Gardena, e nel SuperG le italiane al via saranno sette, perché alle cinque del giorno prima si sono aggiunte Federica Brignone (17) e Marta Bassino (24). La prima a partire è Elena Curtoni, con il ...

L'Ue pronta a dare più tempo all'Italia. Trattativa a oltranza : Salvini: No a figli e figliastri. Di Maio: Vogliamo evitare la procedura d'infrazione sia mantenere le promesse. Il ministro degli Esteri Moavero: con L'Ue ci stiamo avvicinando. 'C'é ottimismo per ...

L'Ue pronta a dare più tempo all'Italia. Moscovici : Lavoriamo giorno e notte con gli Italiani perché non siano sanzionati : Salvini: No a figli e figliastri. Di Maio: Vogliamo evitare la procedura d'infrazione sia mantenere le promesse -

Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 : i convocati dell’Italia. Michela Moioli pronta per tornare protagonista : Saranno sedici gli azzurri in gara a Cervinia nella prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross, che si svolgerà dal 20 al 22 dicembre. Sulla pista 26 si svolgeranno due gare, viste che verrà recuperata anche quella cancellata a Montafon (Austria). Le finali sono previste sabato 21 dalle 11.30 e domenica 22 dalle 11.40. La punta azzurra sarà Michela Moioli, campionessa olimpica in carica e detentrice della sfera di cristallo, ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019. Roland Fischnaller : “Ho un’infiammazione all’osso sacrale”. Italia pronta per l’esordio a Carezza : Giovedì 13 dicembre si aprirà la Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard alpino con la prova di gigante parallelo prevista sulla pista Pra di Tori a Carezza. Appuntamento dunque in Italia per le stelle della tavola, pronte a darsi battaglia per aprire la stagione con une bella vittoria. Qualificazioni alle ore 08.45, poi la fase finale a partite dalle ore 12.30 e ci saranno ben 16 azzurri in gara con l’obiettivo di ottenere il miglior ...

Pizzarotti da Bologna : "Pd superato - Italia in Comune pronta per le regionali" : Bologna, "E' molto presto per parlare di coalizioni o altro. Non ho ancora sentito nessuno parlare di programmi. A valle del congresso di gennaio, una delle nostre intenzioni é cominciare a parlare ...

Francia può sforare il 3% di deficit - Italia pronta a battere i pugni ai tavoli Ue : Reddito di Cittadinanza e Quota 100: il Movimento Cinque Stelle e la Lega non intendono indietreggiare. Le due misure rappresentano i capisaldi del contratto che lega le due forze politiche e nulla sembra poter impedire la loro intenzione di metterle in atto già a partire dal 2019. Neanche le minacce di procedura d'infrazione da parte dell'Europa serviranno a dissuadere Matteo Salvini e Luigi Di Maio, anime del governo presieduto da Giuseppe ...

Detti - Fede - Quadarella & C.L'Italia è pronta a luccicare : Dovremo aspettare fino a sabato, invece, prima di rivedere in acqua Gregorio Paltrinieri: il carpigiano, che nei 1500 stile detiene il record del mondo, potrebbe ritrovarsi a duellare con il ...