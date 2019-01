LG | al Ces di Las Vegas alza il sipario sui nuovi Monitor PC ' Ultra'

Oroscopo di gennaio - previsioni Scorpione : è neCessario lasciarsi andare : Il primo mese dell'anno 2019 sarà all'insegna del superamento del perenne stato d'ansia dello Scorpione. Si renderà necessario essere superiori alla loro ansia e alla loro insofferenza contro tutto ciò che non è previsto nel loro programma. A gennaio dovranno definitivamente lasciarsi andare e dimenticare quella rigidità di cui è proverbialmente caratterizzato questo segno. I nati sotto questo segno potrebbero servirsi di qualcuno per tirare ...

Ces 2019 : a Las Vegas cresce la pattuglia - piccola - delle startup italiane : Il bando di concorso che ha portato alla selezione delle 44 startup da portare a Las Vegas puntava fortemente sull'innovazione legata al mondo accademico italiano e ha permesso di ottenere una grande ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2019 in DIRETTA : FranCesco De Fabiani MERAVIGLIOSO SECONDO nella 15 km mass start in tecnica classica. Vince Emil Iversen : Buona giornata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’odierna giornata del Tour de Ski 2019. Si disputano oggi a Oberstdorf due mass start: la 15 km per quanto riguarda gli uomini e la 10 km per quel che concerne le donne. Nel settore maschile l’attesa italiana è tutta incentrata su Francesco De Fabiani, che a Oberstdorf si trova particolarmente bene: negli scorsi anni qui è arrivato due volte terzo in entrambe le tecniche: ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2019 in DIRETTA : FranCesco De Fabiani con i migliori nella 15 km mass start in tecnica classica : Buona giornata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’odierna giornata del Tour de Ski 2019. Si disputano oggi a Oberstdorf due mass start: la 15 km per quanto riguarda gli uomini e la 10 km per quel che concerne le donne. Nel settore maschile l’attesa italiana è tutta incentrata su Francesco De Fabiani, che a Oberstdorf si trova particolarmente bene: negli scorsi anni qui è arrivato due volte terzo in entrambe le tecniche: ...

Napoli - guinzaglio a collo della compagna che voleva lasciarlo/ Shock a Gradoni di Chiaia : ecco cos'è sucCesso : Napoli, guinzaglio a collo della compagna che voleva lasciarlo/ Shock a Gradoni di Chiaia: ecco cos'è successo: uomo condannato per direttissima

Meglio spegnere il computer o lasciarlo sempre acCeso? La parola agli esperti : Quale comportamento può allungare la vita del PC o del portatile: spegnerlo ogni volta che si finisce di usarlo o lasciarlo acceso anche di notte? È una domanda che si pongono in molti, e in rete si trovano opinioni assai contrastanti. La verità su cui concordano i professionisti dell’assistenza e della riparazione è semplice: dipende. Vediamo da che cosa. Anzitutto dalle abitudini d’uso di ciascun utente. Ogni volta che si accende ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. FranCesco De Fabiani si aggrappa alla tecnica classica per tornare in corsa : Quindicesimo, a due minuti esatti di ritardo da Johannes Hoesflot Klaebo. Francesco De Fabiani entra nella parte centraleTour de Ski con un distacco piuttosto pesante da chi sarà destinato a giocarsi la vittoria finale ma i sogni di gloria dell’azzurro non sono del tutto svaniti. La condizione c’è, la voglia di fare bene anche e ora arrivano le piste e la tecnica che, sulla carta, maggiormente si addicono al fondista valdostano. De ...

Ilary Blasi e FranCesco Totti in fuga dai paparazzi : quest'anno in vacanza alle Maldive con la famiglia : Tempo di relax e vacanze per Ilary Blasi e Francesco Totti. I due hanno approfittato della pausa lavorativa, con lei reduce dal Grande fratello Vip e l'ex capitano della Roma in pausa forzata dal campionato in sosta. Con figli al seguito, la Blasi e Totti si sono concessi una fuga alla Maldive, dove

Grande sucCesso per il Capodanno ad Alassio - FOTO e VIDEO - : Un Grande successo per il Capodanno sul Mare ad Alassio con Dj Set & Midnight Show lungo la Passeggiata Grollero. L' epicentro è stata la base del Pontile Bestoso dove, dalle 19 l'attesa del nuovo ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : la carovana si sposta ad Oberstdorf. FranCesco De Fabiani punta la mass start in tecnica classica : La carovana del Tour de Ski si sposta dalla Svizzera alla Germania e la gara a tappe entra nel vivo: domani e giovedì si gareggia a Oberstdorf, dove sono in programma una mass start in tecnica classica ed una pursuit in tecnica libera. Saranno queste le prime tappe che daranno una gran scossa alla classifica. In ambito maschile vedremo se il norvegese Johannes Klaebo, che oggi si è ripreso la vetta del Tour, sarà in palla o risulterà attardato ...

Dimissioni Greg Burke - lascia portavoce Sala Stampa/ Vaticano - Papa FranCesco nomina direttore Gisotti : Riforma Media Vaticano, Dimissioni a sorpresa del portavoce Greg Burke: Papa Francesco nomina direttore ad interim Sala Stampa Alessandro Gisotti

Luka Doncic trascina i Dallas Mavericks al sucCesso : Roma, 31 dic., askanews, - Sei partite nella notte Nba. Luka Doncic protagonista del successo dei suoi Dallas Mavericks contro gli Oklahoma City Thunder per 105-103. L'ex Real Madrid ha chiuso la gara ...

Ciclismo - Davide Cassani sogna in grande : “Vorrei che l’Italia vinCesse una classica e il Giro. Aru può tornare ai suoi livelli” : Ci si avvicina ad una nuova stagione di grande Ciclismo: inizia il nuovo anno e a breve partirà anche il calendario per quanto riguarda il World Tour. L’Italia punta in alto in questo 2019: le ambizioni sono tante, il movimento è in ascesa soprattutto grazie a quelle tre o quattro punte che riescono a far volare il Bel Paese nelle più importanti corse al mondo. Ad ambire a grandi risultati c’è ovviamente il commissario tecnico della ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score. Diamanti spegne il sucCesso patavino - è pari : Risultati Serie B: diretta gol live score e Classifica aggiornata. Si accnde oggi la 19giornata del campionato, l'ultima prima della sosta.