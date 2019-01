Le grandi gesta d’amore in film e serie tv sono il contrario del romanticismo

dilei

: #Atlantico è come una grande biografia che cita alcuni tra i più grandi nomi della storia, da #AmaliaRodrigues a… - Cristin_Crd : #Atlantico è come una grande biografia che cita alcuni tra i più grandi nomi della storia, da #AmaliaRodrigues a… - icorsidimilano : RT @LibridiNera: Le gesta di personaggi leggendari che sono qui raccolte in forma definitiva dalla penna di uno dei più grandi cronisti di… - LibridiNera : Le gesta di personaggi leggendari che sono qui raccolte in forma definitiva dalla penna di uno dei più grandi croni… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Siamo portati a pensare che igesti plateali in pubblico siano la dimostrazione del vero amore, ma non è proprio così.Di esempipieni ie letelevisive. In genere succede una cosa del genere: un uomo e una donnainnamorati, l’uomo fa qualche stupidaggine, e per riconquistarla fa uno show davanti a tantissime persone per far vedere a tutti quando sia devoto e quanto gli dispiaccia. In genere queste scene finiscono con la ragazza di turno che piange, ride e abbraccia il fidanzatin prodigo, tornato all’ovile. È successo income “Amici di letto” e intv come “Grey’s Anatomy”. E, ovviamente, gli uomini hanno preso spunto per riprodurle nella vita reale. Ma volete sapere la verità? Le dichiarazioniplateali nonapprezzate da tutte le donne. Fatevene una ragione.Ma cosa c’è di davvero problematico in questishow romantici, nel ...